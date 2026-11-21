Archivo - Despacho receptor de Loterías y Apuestas del Estado en Badajoz - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - Archivo
BADAJOZ, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, 21 de noviembre, ha dejado un primer premio en Badajoz, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, en dicha localidad se han consignado décimos del primer premio, que ha correspondido al número 23.641, con un premio de 600.000 euros al número, 60.000 euros al décimo.
Este número se ha vendido en el despacho receptor 8.745 de Badajoz, situado en la calle República Dominicana, 11.
También se ha consignado en Alicante, Langreo (Asturias), Burgos, Cambil (Jaén), Coslada (Madrid), Madrid, Navalagamella (Madrid), Marchena (Sevilla) y Xátiva (Valencia).
El segundo premio, que ha correspondido al 26.323 y que está dotado con 120.000 euros al número, ha tocado en Almendralejo (Badajoz), donde se ha consignado en la administración nº 4, sita en la avenida de la Paz, 12.
Además, ha recaído también en Pola de Laviana (Asturias), Ávila, Castelldefels (Barcelona), Palafolls (Barcelona), Granada, Guadix (Granada), Palma de Mallorca (Baleares), Alcalá de Henares (Madrid), Madrid, Pinto, San Fernando de Henares (Madrid), San Sebastián de los Reyes (Madrid) y Torrelodones (Madrid).
Los reintegros del sorteo han sido el 1, el 0 y el 7.