Lydia Bosch revisita en el Teatro Romano de Mérida el mito de Fedra sobre la culpa y las segundas oportunidades

Presentación de la obra 'Fedra, en los infiernos', próximo estreno del Festival de Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Lydia Bosch regresa a los escenarios teatrales tras 37 años de ausencia para protagonizar en el Festival de Mérida 'Fedra, en los infiernos', en la que se aborda la culpa, las pasiones y la segundas oportunidades.

La obra, que se podrá ver en el Teatro Romano del 12 al 16 de agosto, está escrita y dirigida por José María del Castillo e interpretada, además de por Bosch, por Julio Peña, Alejandro Albarracín, Marta Calvó, Antonio Albella, Eva Diago y Yaiza Marcos.

El personaje de Fedra volverá al escenario emeritense tras nueve años sin ser representado y, en esta ocasión, se darán cita sobre las tablas un grupo de 16 personas "dejándose la piel", como ha asegurado José María del Castillo.

El próximo estreno del Festival de Mérida ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por el elenco de la obra, el director del certamen, Jesús Cimarro; el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto y el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster.

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