Mala Rodríguez, Mojinos Escozíos y The Zombie Kids actuarán en el Granirock de Quintana de la Serena (Badajoz)

Actualizado 08/05/2019 14:15:47 CET

MÉRIDA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Granirock de Quintana de la Serena (Badajoz) reunirá del 11 al 13 de julio a artistas como Mala Rodríguez, Mojinos Escozíos o The Zombie Kids, entre otros.

El cartel lo completan Soziedad Alkohólika, Non Servium, Boikot, Gatillazo, Mafalda, Def con Dos, The Locos, Sons of Aguirre & Scila, Anarchiks, Ira, The Buzzos, Noxfilia, Yo no las conozco, Space Elephants y Lorena Moreno.

Así lo han presentado este miércoles en rueda de prensa la secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García; la directora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano; el alcalde de Quintana de la Serena, José Ángel Benítez; y el concejal de Cultura, Raimundo Dávila.

En concreto, el festival se celebrará durante los días 11, 12 y 13 de julio en esta localidad pacense, de en la que residen una 4.600 personas, que espera recibir más de 8.000 visitantes.

Por ello, la secretaria general de Cultura ha afirmado que se trata de un festival de "referencia" para la región, ya que logra una ocupación hotelera del 100% en la localidad, lo que hace ser "una apuesta por la cultura como motor de desarrollo".

Además, ha incidido en el papel de la mujer en la música rock y en la diversidad temática que tiene el festival, que tiene como cabeza de cartel a la artista Mala Rodríguez.

Por su parte, la directora del área de Cultura de la Diputación, Elisa Moriano, ha afirmado que "hay que seguir apostando por la música" y ha dado la enhorabuena a toda la organización del festival por la iniciativa.

Ha recalcado también que el año pasado este festival dejó un millón de euros de beneficios y un total de 7.500 visitantes, cifra que esperan superar en esta edición.

SEÑA DE IDENTIDAD DE LA COMARCA

Igualmente, el alcalde de Quintana de la Serena, José Ángel Benítez, ha añadido que "es una satisfacción poder presentar el festival un año más", y ha hecho hincapié en el "elemento diferenciador que supone hacer este tipo de festivales en un entorno rural", además de trasladar la buena acogida que tiene el evento entre los visitantes, catalogándolo como "seña de identidad" de la comarca.

Asimismo, el concejal de Cultura, Raimundo Dávila, ha calificado de "muy positivo" que todas las empresas que participan en el festival sean de origen extremeño.