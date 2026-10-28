Manzano afea la enmienda de Unidas porque sitúa sus propuestas en una "perspectiva en blanco y negro"

La consejeras de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, interviene en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha criticado la enmienda a la totalidad presentada por Unidas por Extremadura a los presupuestos para 2027 porque sitúa sus propuestas en una "perspectiva en blanco y negro".

La consejera ha señalado que "siempre es un placer" debatir con dicho grupos porque sus diputados "trabajan, aunque lo hacen situados hace quizás aproximadamente varias décadas, cincuenta años, y con una perspectiva en blanco y negro". "Pero ustedes trabajan", ha dicho.

Así, en su turno de intervención tras la defensa de la enmienda de Unidas por Extremadura, la consejera ha replicado a algunas de las medidas y críticas contenidas en la misma.

En cuanto al modelo económico que plantea Unidas, la consejera ha criticado que sea "el de siempre". "No hay muchas novedades, es el de siempre y pasa por volver al infierno fiscal del que ustedes fueron coautores, cooperadores necesarios", ha dicho.

"Trabajaron cada día para expulsar a nuestra población asfixiándola a impuestos y también el de que todo sea absolutamente público, que el sector privado no tenga cabida en nuestra comunidad autónoma y que nos centremos únicamente en el ámbito público", ha subrayado.

En este sentido, Manzano ha rehuido de la afirmación contenida en la enmienda de que Extremadura tenga una política fiscal que es "propia de una colonia", además de asegurar que las entregas a cuenta no es "dinero del señor Sánchez que saca de su bolsillo" sino que responde al "esfuerzo español y esfuerzo extremeño en el pago de impuestos".

También, y ante la exigencia por parte de Unidas por Extremadura de una política en materia de vivienda "mucho más ambiciosa" y que no se limitase a deducciones, la consejera ha recordado la construcción de 3.500 viviendas, la apuesta por el aval joven, el bono al alquiler y por las ayudas para construir.

También ha criticado la expresión manifestada por Unidas de que los presupuestos para 2027 "no están a la altura de los dolores" de Extremadura, ya que, como ha manifestado, a Extremadura "no le duele nada".

"Nuestra tierra está sana, nuestra tierra está fuerte. A nuestra tierra lo que le duele es que nos sentemos en una mesa en la que hay un plato vacío por el sistema de financiación autonómica mientras se inflan de recursos al resto. Nuestra tierra está más sana que nunca, señores de Unidas. Nuestra tierra está fuerte. Nuestra tierra ya no se calla", ha aseverado Manzano.

Por otra parte, y en relación a los servicios públicos fundamentales, ha criticado la consejera la "absoluta mentira y que se desmiente con cifras" de una supuesta privatización de los mismos, que están financiados, ha dicho, "mejor que nunca".

Del mismo modo, ha expuesto que la Universidad de Extremadura también está "mejor financiada que nunca" y que ahora se atiende a los empleados públicos, quienes han recibido en los últimos años pagos pendientes.

Por ello, la consejera de Hacienda ha considerado que las críticas de Unidas por Extremadura no encuentran "un soporte técnico" y no encuentran su "reflejo en números".

(Más información en Europa Press)