Manzano avanza una reunión el 15 de octubre de la mesa sectorial para abordar la situación de los empleados públicos

La portavoz y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha anunciado que el próximo 15 de octubre tendrá lugar una reunión de la Mesa Sectorial de Administración General para abordar la situación de los empleados públicos.

Manzano ha realizado esta anuncio, a preguntas de los medios, sobre la petición de los sindicatos CSIF, UGT y CCOO de mediación de la Fundación de Relaciones Laborales para exigir la negociación de la equiparación salarial de unos 35.000 empleados públicos como paso previo a una huelga.

Al respecto, la consejera extremeña ha recalcado la "preocupación y ocupación permanente" de la Junta por las condiciones laborales de los empleados públicos y se ha emplazado a la reunión de la Mesa Sectorial de Administración General el 15 de octubre a las 10,00 horas.

Asimismo, y preguntada por la propuesta que entregará la Junta a los sindicatos en esa reunión, Manzano ha recordado que ya existió una propuesta "con cifras concretas" que se trasladó a los agentes sociales en una reunión previa.

"Lo que vamos a hacer es llevar esa misma propuesta al lugar en el que se tiene que debatir que es esa Mesa Sectorial de Administración Pública", ha señalado, además de añadir que, por "respeto máximo" a la negociación y a esos agentes sociales" no desvela un contenido que los sindicatos conocen "desde hace dos semanas".

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