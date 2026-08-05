Manzano garantiza que los PGEx de 2026 tendrán una ejecución elevada y avanza que ya se trabaja en los de 2027

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha garantizado que los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026, aprobados la pasada semana, tendrán una ejecución elevada y ha avanzado que ya se trabaja en los de 2027.

De este modo, Manzano ha incidido en que las cuentas de este ejercicio ya se están ejecutando y ha advertido de que se parte de una "premisa errónea" si se piensa que los PGEx "solamente se aplican a partir del momento de su entrada en vigor".

Así ha apuntado que gran parte del gasto de dicho presupuesto ya se ha ejecutado, momento en el que se ha referido al pago de las nóminas de los trabajadores públicos.

"El presupuesto prorrogado se está ejecutando y además en unos porcentajes de ejecución muy elevados, mucho más elevados que los últimos diez años. Garantizar esa ejecución presupuestaria va a ser una realidad dentro de muy poco. Los equipos están desplegados para que puedan aplicarse todas y cada una de las partidas y contando con una ley va a ser mucho más rápido", ha asegurado la consejera.

Sobre los presupuestos para el próximo ejercicio, en una entrevista en COPE recogida por Europa Press, Manzano ha avanzado que ya se ha aprobado la orden de elaboración del presupuesto y que la pasada semana se conocieron las entregas a cuenta que son "elevadas".

"Esas entregas a cuenta se incorporan al presupuesto que estamos ya elaborando del 27 y vamos a ver cuál es ese gasto, sobre todo en servicios públicos de calidad, que vamos a seguir garantizando y cubriendo en Extremadura", ha apuntado.

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