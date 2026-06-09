Manzano rechaza la "versión más radical" de Unidas, a quien invita a "avanzar en propuestas realizables"

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, interviene en la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha rechazado la "versión más radical" de Unidas por Extremadura expresada en su enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026, grupo a quien ha invitado a "avanzar en propuestas realizables".

Manzano se ha pronunciado de esta forma tras la defensa de la enmienda de Unidas por parte del diputado José Antonio González Frutos este martes en la Asamblea, donde ha dicho que en ella ha visto la "peor versión escenificada" por dicha formación.

De dicho texto, Manzano ha aseverado que, tras su análisis, pensó que estaba en una película de "auténtica pesadilla" titulada "Clasismo infernal" o "Apocalipsis privado" y se ha preguntado por "en qué realidad viven" los diputados de Unidas.

Así, como ha aseverado Manzano, este grupo tenía acostumbrada a la Junta a un "poquito más de nivel" y, tras ser abordada, la enmienda de Unidas por Extremadura contiene la "versión más radical" y es la "desidia absoluta".

De este modo, ha considerado necesario que Unidas escenifique en su enmienda lo que piden los extremeños y no estos "inventos que están descatalogados", además de "avanzar en propuestas realizables".

La consejera extremeña ha confesado sentirse "muy cómoda" y "muy orgullosa" de formar parte del actual gobierno de la Junta de Extremadura, porque, entre otras cuestiones, es el que han elegido los ciudadanos de Extremadura, ha asegurado.

Además, ha recalcado que el Ejecutivo regional cuenta con el respaldo del 60 por ciento de la Asamblea, mientras Unidas por Extremadura "representa lo que representa" y, mientras tanto, sus diputados suben "continuamente a dar lecciones de todo".

Asimismo, Manzano ha recalcado que "todas y cada una" de las partidas presupuestarias están meditadas y pensadas por los consejeros y por la presidenta de la Junta, María Guardiola, y destinadas a lo "más importante". "Analícenlo con rigor, porque los datos están ahí", ha subrayado.

Del mismo modo, ha apuntado que cuando la Junta baja las listas de espera obedece a "trabajo diario" y no se consigue "por arte de magia", momento en el que ha incidido en que le gustaría recuperar el "espíritu constructivo".

"Ustedes, en lugar de eso, ¿qué es lo que hacen? Presentar la peor de las enmiendas a la totalidad. Y eso que ahora son más, ¿no? Podían trabajar un poquito más a la hora de elaborarlas. Podrían elaborar una enmienda a la totalidad con partidas presupuestarias concretas, con propuestas determinadas y que avanzaran un poco más", ha insistido.