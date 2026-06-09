Manzano replica al PSOE que los presupuestos "no son ideológicos" y considera la enmienda una "desfachatez"

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, interviene en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha replicado al PSOE que los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) "no son ideológicos" y ha considerado que la enmienda a la totalidad presentada por los socialistas es una "desfachatez", ya que gran parte de sus doce puntos se están ya realizando.

En este sentido, ha rechazado la enmienda defendida en el pleno por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, porque no contiene "medidas determinadas" ni "propuestas concretas", que es como trabaja un gobierno "con rigor o alguien que quiera asumir la presidencia de la Junta".

En su intervención, la consejera extremeña ha considerado que los socialistas sí habrían hecho unos "presupuestos ideológicos" a diferencia del gobierno extremeño, que lo que ha hecho es plasmar y reflejar lo que piden los extremeños.

De esta forma, ha criticado que Sánchez Cotrina haya enumerado "con nombres y apellidos" las personas con las que habló "antes de ayer" pero la Junta "todos los días habla con miles" de ciudadanos, quienes han situado al PSOE en la oposición con "18 diputados" en las pasadas elecciones de diciembre.

"Y tiene la desfachatez de decir que rompamos esto, que rompamos lo que han dicho los extremeños en las urnas", ha incidido, momento en el que ha tachado también de "desfachatez" y "soberbia" mantener que las cuentas no valen con "un 60 por ciento del apoyo" que suman los diputados del PP y Vox.

También ha señalado que no va a consentir que diga que la Junta se ríe de los extremeños, además de recalcar que gran parte de las inversiones las hace el ejecutivo regional con "dinero extremeño" ante la ausencia de inversiones del Estado.

En este punto, ha asegurado que está "cansada" de escuchar que las entregas a cuenta son las mayores de la historia. "¿Dónde se cree que se generan esos recursos? ¿Dónde se cree que se genera ese dinero?. Es dinero del sistema de financiación autonómica, un sistema que estoy deseando escucharle qué opina".

EL PSOE REGISTRÓ LA ENMIENDA SIN LEER LAS CUENTAS

También ha afeado Manzano que el PSOE, con Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo líder, se presenta como un partido dialogante pero registró la enmienda a la totalidad "a las cuatro horas" de haberse presentado los presupuestos.

Manzano ha recalcado asimismo que la enmienda a la totalidad del PSOE es la "confirmación de la totalidad" del proyecto del gobierno presidido por María Guardiola.

Así, ha incidido en que "esos doce maravillosos ejes estratégicos" planteados por el PSOE en la enmienda a la totalidad es lo que está haciendo la Junta. "Son todas y cada una de nuestras propuestas", ha dicho.

Manzano, deteniéndose en algunos de los puntos, ha considerado que, cuando el PSOE habla de fiscalidad, incurre en una "auténtica aberración" en relación al IVA y a la regresividad.

La consejera extremeña también ha incidido en la necesidad de que continúe Almaraz y ha conminado a Sánchez Cotrina a aclarar "si está al lado de Sánchez de Madrid". "Dígalo ahora en estos quince minutos de réplica, por favor", ha dicho.

Por otro lado, también ha mencionado el sistema de financiación autonómica, que no contribuirá a la corrección de desequilibrios interterritoriales al recibir la región cero euros, ha criticado.