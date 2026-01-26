María Guardiola abordará con las organizaciones agrarias el acuerdo UE-Mercosur en un encuentro este martes en Mérida

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola
Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 26 enero 2026 20:40
Seguir en

   MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, se reunirá este martes, día 27, en Mérida con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) de la región para abordar el acuerdo de asociación UE-Mercosur.

   El encuentro tendrá lugar a las 12,00 horas en la sede de Presidencia del Ejecutivo autonómico, en Mérida.

   A la cita asistirá también la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, informa el Gobierno extremeño.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado