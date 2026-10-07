María Guardiola entrega a Edmundo González el Premio Defensa de la Libertad - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID/ MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha entregado este miércoles en Madrid el Premio Defensa de la Libertad al venezolano Edmundo González, a quien ha trasladado su reconocimiento por su compromiso con la democracia.

"La voz del pueblo y las instituciones que lo representan se retuerce a menudo con fines personalistas. No lo permitamos", ha señalado Guardiola, tras recordar las palabras pronunciadas por Edmundo González en Estrasburgo, donde afirmó que "es mucho más fácil perder la democracia que recuperarla".

María Guardiola ha entregado este galardón en el marco de los III Premios Influencia Hispana, que se han celebrado en la noche de este miércoles en la Sala Roja Concha Velasco de los Teatros del Canal, donde ha destacado el valor de la influencia hispana y ha reivindicado el mestizaje como "expresión de los lazos de Extremadura y América".

Durante su intervención, Guardiola también ha felicitado al resto de los premiados por representar una influencia "capaz de cambiar nuestros esquemas y regalarnos nuevas miradas".

"Influir es expresarse, abrirse, buscar la empatía, la cercanía y la humanidad", ha afirmado la presidenta extremeña, quien ha considerado que la influencia constituye un puente entre las personas y una vía para contribuir a la transformación del mundo.

Así, Guardiola ha animado a quienes desean compartir sus ideas a hacerlo "sin miedo" porque "expresarse implica también escuchar, buscar la empatía y aceptar que las ideas propias pueden transformarse a través del contacto con otras perspectivas".

Una actitud que ha relacionado con su visión de una sociedad abierta y madura, capaz de debatir y discrepar sin convertir las diferencias en motivo de exclusión, según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

EXTREMADURA Y AMÉRICA

Además, la presidenta ha aprovechado la celebración de estos premios para trasladar a Madrid la historia compartida entre Extremadura y América y explicar la importancia que el mestizaje tiene en la identidad extremeña, destacando que esa relación no puede entenderse como un proceso en una sola dirección.

"Fue un viaje de ida y vuelta. Miles de extremeños cruzaron el Atlántico. Pero América también cruzó el océano y llegó hasta nosotros", ha explicado.

De ese encuentro, ha señalado, surge el mestizaje: "Nos influimos. Nos mezclamos. Aprendemos. Y de ese encuentro nace algo nuevo".

Esta concepción está en la base de 'Extremestiza', la estrategia impulsada por la Junta de Extremadura para trabajar sobre esa historia compartida y proyectarla hacia el futuro en los ámbitos cultural, educativo y social.

"Extremadura es una tierra mestiza. Una tierra que no se pierde en la nostalgia de sí misma, que siempre avanza. Que quiere recuperar esa historia compartida para construir nuevas relaciones culturales, educativas, empresariales y humanas", ha destacado.

En la parte final de su intervención, Guardiola ha defendido la necesidad de recuperar espacios de diálogo, de hablar sin miedo y de trabajar sobre aquello que une a la sociedad.

Cabe destacar que, además de Edmundo González, entre las personalidades e instituciones distinguidas en los III Premios Influencia Hispana, figuran Silvia Tcherassi, Sara García Alonso, Julio Velarde, The Reynolds Foundation, Amalia Ortuño, Hombres G, Erika Ender, Carmen Posadas, Álex de la Iglesia, Daniel Illescas, Ibai Llanos, el Real Madrid, Happy Robot, Sandro Silva y Edwing Rodríguez.