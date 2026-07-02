María Guardiola felicita a Juanma Moreno, con el que Andalucía "tiene al mejor presidente posible"

Archivo - La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, se reúne con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Sevilla - PP DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha dado la enhorabuena a Juanma Moreno tras ser investido presidente de la Junta de Andalucía en la tarde de este jueves, al que ha definido como "un hombre entregado a su tierra y a su ciudadanía".

María Guardiola ha considerado que "Andalucía tiene al mejor presidente posible" con Juanma Moreno, que tras ser investido va "a por cuatro años más de gestión transparente, rigurosa y transformadora", ha sñealado en un mensaje a través de redes sociales, recogido por Europa Press.

Un mensaje que la presidenta extremeña ha publicado después de que Juanma Moreno haya sido investido este jueves como presidente de la Junta de Andalucía en la segunda votación que se ha llevado a cabo ante el Pleno del Parlamento, al haber contado con los apoyos de los 15 diputados de Vox, con quien su partido ha cerrado un acuerdo de gobierno.