Marlaska felicita a la Guardia Civil por el caso Francisca Cadenas pero reconoce "margen de mejora" en los tiempos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Castuera. - EUROPA PRESS

CASTUERA (BADAJOZ), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha felicitado a la Guardia Civil por la investigación desarrollada hasta poner ante la Justicia a los presuntos autores de la desaparición y muerte de Francisca Cadenas, si bien ha reconocido que existe "margen de mejora" en cuanto los tiempo de resolución de este tipo de casos.

Grande-Marlaska ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Castuera (Badajoz), donde ha estado acompañado por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

En su intervención ante los medios, ha agradecido a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en este caso especialmente a la Guardia Civil, el trabajo que desarrollan en las zonas rurales.

El ministro ha aprovechado su presencia en la provincia de Badajoz días después de la recuperación del cuerpo de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos desaparecida hace nueve años, para hacer un agradecimiento especial a la Comandancia de la Guardia Civil, a todas sus unidades orgánicas y territoriales de Policía Judicial al Servicio de Criminalística, así como a la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO).

Con la finalización de la investigación y la instrucción de la desaparición de Francisca Cadenas se ha podido dar "dentro de la tragedia y del dolor familiar, un alivio" a los hijos y al resto de la familia.

Un resultado que es producto de un trabajo "sin duda alguna concienzudo" por parte, en este caso de la Guardia Civil, porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha señalado, "no paran y no olvidan ningún hecho delictivo y menos hechos delictivos de esta gravedad".

Por tanto, cree que en este caso hay que sentirse "satisfechos de la profesionalidad" de la Guardia Civil y de todas sus unidades, si bien ha señalado, en cuanto al tiempo en el que se ha tardado en dar con el paradero de los restos de Francisca Cadenas, que en todos los casos hay "margen de mejora".

Así, y preguntado sobre si la Guardia Civil debe hacer autocrítica por haber resuelto este caso nueve años después de la desaparición de Francisca Cadenas, ha dicho que "todas las investigaciones son objeto de evaluación", y que una vez finalizada "se estudia en todas las circunstancias, porque siempre en todos los casos hay margen de mejora".

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