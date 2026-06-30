Más de 1.200 estudiantes inician este martes los exámenes de la PAU extraordinaria en seis sedes de Extremadura

Exámenes de la PAU extraordinaria en Extremadura - UEX

BADAJOZ, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.276 estudiantes han comenzado este martes, 30 de junio, los exámenes de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), hasta este jueves en seis sedes repartidas por toda Extremadura.

Del total de matriculados para esta convocatoria extraordinaria, 780 alumnos participan en la Fase de Acceso, dirigida a quienes buscan obtener por primera vez su plaza en la universidad, mientras que 496 estudiantes se presentan a la Fase de Admisión, con el objetivo de mejorar su calificación y aumentar sus opciones en el proceso de preinscripción.

En concreto, las sedes habilitadas por la Universidad de Extremadura (UEx) para la realización de las pruebas son la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz; la Facultad de Derecho de Cáceres; el Centro Universitario de Mérida; el IES Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena; el IES Suárez de Figueroa de Zafra y el Centro Universitario de Plasencia.

La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura, Rocío Blas, ha señalado en declaraciones a los medios este martes que esta convocatoria reúne a 1.276 estudiantes, una cifra inferior a la registrada en la convocatoria ordinaria, aunque ha subrayado que para todos ellos supone el mismo reto de superar la prueba y acceder a los estudios universitarios.

Asimismo, ha destacado que 496 estudiantes, cerca del 40 por ciento del total, concurren a la fase específica con el objetivo de mejorar su nota de admisión.

Durante su intervención, la vicerrectora ha explicado que la estructura de los exámenes se mantiene idéntica a la de la convocatoria ordinaria celebrada en junio, lo que "aporta estabilidad al proceso de evaluación", ha dicho.

Además, ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos en la convocatoria ordinaria y, aunque ha recordado que tradicionalmente el porcentaje de aprobados suele ser algo inferior en la convocatoria extraordinaria, ha expresado su confianza en que la mayoría de los estudiantes superará las pruebas.

Rocío Blas también ha destacado que 55 estudiantes cuentan con adaptaciones específicas para la realización de los exámenes.

Cabe destacar que entre los 1.276 estudiantes inscritos, se contabilizan 123 procedentes de ciclos formativos de Formación Profesional, lo que refleja la diversidad de perfiles que concurren a esta convocatoria extraordinaria.

Una vez concluidas estas pruebas, los estudiantes conocerán sus calificaciones el próximo jueves 9 de julio, a través del portal web de la Universidad de Extremadura dedicado a la PAU.