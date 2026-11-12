Más de 200 personas secundan en Badajoz una concentración ciudadana en apoyo a la jueza Beatriz Biedma

Concentración en Badajoz en apoyo a la jueza Biedma - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas han secundado en la tarde de este jueves en la ciudad de Badajoz, en concreto frente a la puerta de los juzgados en la avenida de Colón, una concentración ciudadana en apoyo a la jueza Beatriz Biedma, encargada de la instrucción y la investigación en torno a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz.

Convocada por redes sociales a través del grupo 'Yo apoyo a la jueza Biedma', la concentración ha contado con la presencia de ciudadanos a título particular o dirigentes del PP, entre ellos el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; los números uno del PP por Badajoz al Senado, José Antonio Monago, y al Congreso, Teresa Tortonda, o el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, entre otros.

En nombre de los promotores, Luis García Doncel se ha presentado como un ciudadano de Badajoz que trabaja en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y ha explicado en declaraciones a los medios sobre el motivo de esta concentración que "ha quedado ya bien claro durante varios días" después de que tuvieran que aplazar la convocatoria inicial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Así, ha señalado que es una concentración pacífica y sin siglas políticas para defender la independencia judicial y apoyar a "nuestra" jueza Beatriz Biedma, mientras que sobre la gente que ha querido acudir ha reconocido que no se fija en las cifras y que lo que quiere es que ella sienta el respaldo, así como que toda España vea que Badajoz apoya la justicia, la democracia y los principios esenciales.

Preguntado por si ha tenido algún contacto con la magistrada, García Doncel ha indicado que ésta consiguió su teléfono al día siguiente de anunciarse la primera convocatoria para darle las gracias a él y a todos los compañeros que tuvieron la iniciativa; ante lo que ha apuntado que le consta que está "muy agradecida a esta iniciativa" y que cree que lo estará cuando vea el respaldo de la ciudad y de los pacenses.

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