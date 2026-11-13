Más de 40 agrupaciones se citan este domingo en Guadalupe en el Jubileo de Hermandades y Cofradías

GUADALUPE (CÁCERES), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 hermandades han confirmado su asistencia este domingo, 15 de noviembre, al Jubileo de Hermandades y Cofradías en el Real Monasterio de Guadalupe.

Se trata de una jornada enmarcada en el Año Jubilar Guadalupense especialmente dirigida a agrupaciones cofrades de la archidiócesis de Toledo, la archidiócesis de Mérida-Badajoz y las diócesis de Coria-Cáceres y Plasencia.

Bajo el lema 'Tu Madre te busca', será una ocasión para que las hermandades y cofradías de estas iglesias particulares peregrinen juntas hasta el santuario de la 'Morenita de las Villuercas', viviendo un día de encuentro, oración y fraternidad, indican desde Jubileo Guadalupense en nota de prensa.

La organización estima que serán más de 20 los autobuses los que trasladarán a los peregrinos para esta especial cita del calendario jubilar; a los que hay que sumar la gran cantidad de vehículos que se espera recibir en el aparcamiento habilitado en la Puebla de Guadalupe.

El programa comenzará a las 12,45 horas, momento establecido para el acceso de los peregrinos a la Basílica Menor de la patrona de Extremadura, donde, seguidamente, a las 13,00 horas, se celebrará la Misa Jubilar, que será presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero. Tras la celebración de la Eucaristía, los participantes dispondrán de tiempo para la comida.

Debido a la previsión de lluvia se suprime la convocatoria en la Iglesia Nueva, desde donde estaba prevista la procesión y entrada solemne, con estandartes, hacia el templo jubilar.

La jornada concluirá a las 17,00 horas con el rezo del santo Rosario en la Basílica de Guadalupe, poniendo así, bajo la protección de la Virgen María, a las hermandades y cofradías, a sus miembros, a sus familias y a las Iglesias particulares de las que forman parte.

El Jubileo quiere ser también una expresión de la comunión entre las Archidiócesis de Toledo y las diócesis de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, que ponen bajo el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe sus comunidades cristianas, sus proyectos pastorales, las vocaciones y a todos sus fieles.

El Jubileo de Hermandades y Cofradías será, por tanto, "una oportunidad para peregrinar juntos hacia Guadalupe, celebrar la fe y renovar la misión de las agrupaciones de religiosidad popular como parte viva de la Iglesia".