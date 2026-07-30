Más de 4.800 padres y madres extremeños disfrutan del permiso de nacimiento de 19 semanas en el primer semestre

Imagen de los pies de un bebé - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

MADRID/MÉRIDA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.835 padres y madres extremeños han disfrutado de la prestación de nacimiento y cuidado de menor en el primer semestre de este año, según las cifras publicadas este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, 2.354 madres y 2.481 padres han disfrutado en Extremadura de la prestación de nacimiento y cuidado de menor, ampliada en julio de 2025 hasta las 19 semanas con carácter general, y a 32 semanas para las familias monoparentales, y que da derecho a un permiso remunerado al 100 por cien.

No obstante, el Ministerio ha detallado que estas cifras se corresponden con periodos disfrutados entre enero y junio de este año, por lo que no coinciden exactamente con el número de prestaciones tramitadas, ya que hay casos de prestaciones que pudieron iniciar el trámite en 2025 y continuar en 2026.

Hasta junio de 2026, la Seguridad Social ha abonado 5.055 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en la comunidad autónoma, de las que 2.468 corresponden al primer progenitor, habitualmente la madre, y 2.587, al segundo, normalmente el padre.

El gasto asociado a esta prestación en la primera mitad de 2026 ha sido de algo más 37,7 millones de euros en la caomunidad y la duración media de las permisos por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y junio de 2026 ha sido de 112,58 días. La duración de la baja de las extremeñas dura 4 días más, hasta 114,37, que la de los hombres, que ha sido de 110,89.

Por otro lado, el número de excedencias dadas de alta entre enero y junio ha sido de 282 en Extremadura, de las que 240 han correspondido a mujeres y 42 a hombres, lo que supone que, en conjunto, se ha registrado un descenso del 9,62 por ciento.

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