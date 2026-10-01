Más de 70 equipos de salud inician este jueves la vacunación intranasal contra la gripe a niños en colegios extremeños

Archivo - Mascarillas y gel desinfectante en la mesa del profesor de un aula - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 equipos de profesionales sanitarios han iniciado este jueves, día 1 de octubre, de forma simultánea en Extremadura la vacunación intranasal de niños contra la gripe en centros educativos de la región.

Tras recibir el consentimiento escrito de sus padres, niños de entre 3 y 11 años en los más de 400 centros educativos de la comunidad recibirán así la vacuna intranasal en sus colegios, para tratar de evitar el "pico enorme" de gripe que se registró el pasado año entre la población infantil, cuando se llegó a rozar los 500 casos por 100.000 habitantes.

La campaña en colegios se realizará durante los próximos 15 días, y una vez que concluya esta vacunación se iniciará en los centros sociosanitarios y en los centros de salud.

Además, este año ya se repetirá también la medida aplicada el pasado año en la región consistente en la vacunación contra la gripe en los centros de salud en horario de tarde y sin cita.

De este modo lo ha explicado la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, en declaraciones a los medios con motivo del inicio este jueves de la vacunación intranasal a niños en el Colegio Dion Casio de Mérida, donde más del 60 por ciento de los niños del centro han sido autorizados por sus padres para recibir la vacuna contra la gripe en el propio centro.

A su vez, el director de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Mérida, Iván Hernández González, ha defendido que el hecho de que los niños puedan vacunarse en los colegios y vía intranasal "facilita mucho" la aceptación por parte de los padres.

"Facilita mucho, porque al final ese miedo o ese temor que todos tenemos a la aguja, el concepto de la aguja, desaparece en esta ocasión. Es mucho más fácil la administración, es más adaptada para ellos porque es verdad que simplemente es como un spray nasal y ya hemos vacunado. Entonces es verdad que la tendencia al futuro es la desaparición de muchas agujas y esto va a hacer que aumente los índices de vacunación de esta población tan pequeña", ha indicado.

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