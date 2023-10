Más de 81.000 personas asisten en Cáceres al Extremúsika, que en 2024 se celebrará los días 26, 27 y 28 de septiembre

CÁCERES, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 81.000 personas procedentes de todas las regiones de España y de diversas nacionalidades como portugueses, italianos y alemanes han asistido en Cáceres al festival Extremúsika, que el próximo año 2024 se celebrará los días 26, 27 y 28 de septiembre.

El aumento de público con respecto a la pasada edición también se ha reflejado en la zona de acampada, que ha alojado a más de 6.100 personas durante el evento.

La fecha de Extremúsika en 2024 apareció en las pantallas gigantes del festival, llegando a miles de personas que esperaban para disfrutar del concierto estrella de la noche, Quevedo.

Esta nueva fecha coincidirá con la celebración de San Miguel, una de las festividades más destacadas de la capital cacereña, y promete ser un "emocionante cierre de la temporada de verano".

"Extremúsika no solo es un evento musical de renombre, sino también un impulsor de la vida cultural en Cáceres y un imán para sus visitantes, consolidando su posición como uno de los festivales más importantes en la agenda musical española", ha destacado el festival en nota de prensa.

ACTUACIONES DEL SÁBADO

Al igual que en los días anteriores, los distintos espectáculos programados este sábado fueron atrayendo al público a medida que avanzaba la tarde. La última jornada arrancó con destacada presencia femenina gracias al show de Anier, seguida por Carmen Berrocal, Las Ninyas del Corro y Belén Aguilera.

Cada vez más público se congregaba y se vivió un "emocionante momento" con Tu Otra Bonita, quienes rindieron homenaje a Extremoduro interpretando el tema 'Salir', del mítico grupo extremeño.

El ambiente alcanzó su punto más alto con las actuaciones de Celtas Cortos, Hens y Miguel Campello, mientras la audiencia estaba ansiosa por disfrutar al máximo de la última noche, culminando con la actuación de Quevedo.

Sus seguidores esperaron pacientemente desde la tarde en las inmediaciones del escenario Sra. Cigüeña, y su entrada en el escenario desencadenó una "auténtica celebración", desatando la "locura entre las miles y miles de personas allí presentes".

La noche continuó con el inconfundible estilo festivo de La Pegatina, que conquistó al público con su mezcla divertida y mestiza y ese ya tradicional cañozado de serpentina de colores.

Se disfrutó al máximo con la banda italiana Talco, que se quitó la espinita de no haber estado en la pasada edición, al igual que Horacio Cruz donde la gente vibró con su techno hasta altas horas de la madrugada.

El ambiente se mantuvo hasta el final del festival, a cargo de la DJ Fernanda Martins, que puso el broche de oro a esta edición que ha vuelto a conseguir un récord histórico de asistencia.

Cabe señalar que entre los artistas que han pasado por Cáceres durante esta edición se encuentran Quevedo, Natos y Waor, Mago de Oz, Ska-p, Delaossa, El Drogas (Barricada - 40º), Celtas Cortos, Marc Seguí, Fernandocosta, Morad, La Pegatina, La M.O.D.A., Talco, RVFV, Boikot, Obus, Los Chicos del Maíz, Tu Otra Bonita, Eskorzo, Hora Zulú, Muyayo Rif, Ptazeta, Hard Gz, La Pantera, Las Ninyas del Corro, We Are Not Djs, Los Niños Jesús, Fernanda Martins y Horacio Cruz.