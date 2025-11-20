El Materno Infantil de Badajoz realiza un complejo traslado de una menor de dos años al hospital de referencia en Málaga

BADAJOZ , 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UCI Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz ha realizado el primer traslado ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) al Centro de Referencia (CSUR) de Málaga.

El supervisor de Enfermería de la UCI Pediátrica y Neonatal del Hospital Materno Infantil de Badajoz, Manuel Asensio Carmona, ha explicado que este primer traslado ECMO-CSUR marca "un antes y un después en la capacidad de respuesta pediátrica crítica de Extremadura", lo que refleja, ha añadido, las competencias de esta unidad para afrontar "intervenciones altamente complejas con garantías de seguridad y eficiencia".

Por su parte, la intensivista pediátrica de la UCI Pediátrica y Neonatal del HMI, Lara Santiago Arribas, ha recordado que la UCI Pediátrica del Materno Infantil de Badajoz funciona como unidad referente en la comunidad autónoma, "capaz de iniciar soporte ECMO y garantizar la transferencia segura hacia un centro CSUR especializado cuando la situación clínica lo requiere", indica la Junta en una nota de prensa.

El protocolo para trasladar a la paciente, una menor de dos años con problemas respiratorios agudos, se inicia una vez detectada la necesidad, y se comunica entonces, a través de la supervisión, al Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Entonces se organiza, desde el ámbito médico, la valoración clínica y la preparación integral de la paciente para la canulación ECMO, proceso que requiere un importante movimiento de efectivos y una intervención simultánea de múltiples profesionales y servicios hospitalarios.

El traslado se produjo el pasado domingo, día 16, y durante todo el procedimiento, desde la estabilización inicial hasta la preparación quirúrgica y desde la canulación hasta el traslado final a la ambulancia, la paciente se mantuvo estable gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar.

Para garantizar la seguridad del proceso, han participado de forma coordinada los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, de Cirugía Infantil, del Banco de Sangre y de Radiología, así como servicios de apoyo del Hospital Materno Infantil de Badajoz, todos ellos esenciales en un procedimiento de este tipo.