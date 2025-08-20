Medio millar de efectivos intervienen este miércoles en el incendio de Jarilla, que ha afectado a casi 15.500 hectáreas

JARILLA (CÁCERES), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medio millar de efectivos trabajarán este miércoles en las labores de extinción del incendio forestal de Jarilla (Cáceres), que ha afectado a un total de 15.464 hectáreas.

De esta forma, el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) sigue interviniendo un día más en este incendio con 24 unidades de bomberos forestales o 26 medios aéreos.

También participarán esta jornada siete equipos de maquinaria pesada, seis agentes, seis técnicos y efectivos de la Diputación de Cáceres, de la UME y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Además de agentes de la Guardia Civil, miembros de la Cruz Roja, del 112 y de Protección Civil, junto a personal de seis comunidades autónomas y de Eslovaquia y Alemania.