Medios del Infoex trabajan en la extinción de un incendio en Don Benito

Archivo - Avión del Plan Infoex - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) trabaja en la extinción de un incendio declarado este miércoles, 12 de agosto, en el término municipal de Don Benito.

En el lugar se han desplegado numerosos medios, con cinco unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, además de dos agentes del Medio Natural un técnico de extinción, que suman 40 efectivos sobre el terreno.

Asimismo, se han desplegados dos hidroaviones, dos helicópteros y dos buldóceres.