El Mercado Medieval de las Tres Culturas llega a Cáceres con la vista puesta en el cielo por las posibles lluvias

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, y la técnico Amparo Fernández, tras la presentación del Mercado Medieva de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres llega esta semana, del jueves 12 al domingo 15 de noviembre, con la vista puesta de nuevo en el cielo tras la suspensión del año pasado por alerta meteorológica. En esta ocasión, también hay previsión de lluvias estos días y, en caso de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretara una nueva alerta, volvería a suspenderse por seguridad de los asistentes.

Si no hay alerta pero llueve se trasladarán algunas actividades a los soportales del ayuntamiento, ya que la agenda de las empresas que participan impide buscar otras fechas para su celebración al tener el calendario cerrado con compromisos en otras ciudades.

Así, con la vista puesta en el cielo todo está ya preparado para vivir una de las citas más multitudinarias de la ciudad con mucho público en las calles, que se llenarán con unos 200 puestos de artesanía, comida y otros productos, junto a una programación de actividades que este año, como novedad, ha incorporado un espectáculo de luz y sonido ('video mapping') sobre la Torre de Bujaco.

En concreto habrá seis pases, el viernes y sábado a las 21,00 y 21,30 horas, y el domingo a las 20,30 y 21,00 horas, con una duración de unos quince minutos cada espectáculo. Además, todos los días habrá ambientación medieval, música, gastronomía y actividades infantiles, aunque este año no vendrán a Cáceres las exhibiciones de cetrería.

El concejal de Turismo de Cáceres, Ángel Orgaz, ha presentado esta cita organizada por la Asociación Solo Artesanos (Rivendel), que paga una canon de 90.000 euros a las arcas municipales por cada edición. El contrato se fijó para dos años pero al suspenderse la edición de 2025 se encargarán de organizar la de este año y también la de 2027.

LA BELLEZA DEL ENTORNO

"La gran diferencia entre este mercado medieval que se celebra en la ciudad de Cáceres y el que se celebra en otros muchos rincones de España, es precisamente la belleza y el entorno de nuestra ciudad monumental y es precisamente la huella de la que dispone tanto de culturas cristiana, árabe y hebrea", ha dicho el concejal.

Los puestos se distribuirán por la parte antigua y su entorno con las tres zonas diferenciadas, de manera que San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor, y los aledaños de las plazas de Santa María y San Jorge, será el área cristiana con puestos de comida y tabernas medievales. La Plaza de las Veletas y San Mateos acogerá el asentamiento árabe con las típicas jaimas, y el barrio de San Antonio será la zona hebrea, coincidiendo con el espacio de la antigua judería de la ciudad.

Orgaz ha explicado que, como el año pasado no se pudo disfrutar de esta cita, en esta edición se ha querido reforzar la programación con varias actividades entre las que habrá exposiciones de artillería, campamentos medievales, talleres de antiguos oficios como carpintería o herrería, así como pasacalles musicales, teatrales, malabares, espectáculos de danza y distintas propuestas de animación que recorrerán las calles del centro de la ciudad a lo largo de toda la jornada.

Respecto al espectáculo de luz y sonido, Orgaz ha explicado que permitirá disfrutar de uno de los elementos más emblemáticos de la ciudad, como es esa Torre de Bújaco "desde una perspectiva diferente, integrando la tecnología y el espectáculo en un escenario patrimonial excepcional", que hará un recorrido por la historia de la ciudad.

También se incorporan a la programación más conciertos, tanto conciertos en pequeño formato como otros más grandes como el de clausura --el domingo a las 22,00 horas en la Plaza Mayor-- en el que participarán todas las compañías encargadas de los pasacalles.

"En definitiva, una programación variada, dinámica y atractiva con la que queremos invitar a todos los cacereños y cacereñas a que participen, a que recorran nuestras calles y a que disfruten de estas actividades y que hagan suyo este Mercado de las Tres Culturas", ha resaltado Orgaz.