Mercadona abre este lunes en Montijo su primera 'Tienda 9' en Extremadura con más espacio para productos frescos

Sección de fruta y verdura del nuevo supermercado Mercadona - MERCADONA

MONTIJO (BADAJOZ), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Mercadona abrirá el próximo lunes, 9 de noviembre, en la localidad pacense de Montijo su primera 'Tienda 9' en Extremadura, que ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra de los clientes.

El nuevo establecimiento se ubica en la carretera de la Puebla, 1, y supone el cierre de la tienda de calle Condes de Montijo, 55, que ya no cumple los estándares requeridos por la compañía.

Mercadona ha invertido 5,8 millones de euros en el nuevo supermercado de Montijo, en cuya construcción han participado 48 proveedores de obra.

Con más de 1.820 metros cuadrados de sala de venta, la nueva tienda ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra de los clientes, y entre las principales novedades de este supermercado, que cuenta con una plantilla de 55 trabajadores, está la reorganización integral del espacio, señala Mercadona en nota de prensa.

De esta forma, la cadena de supermercados da "un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido", y favorece la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

Así, de la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda, y que concentra los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite "reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio".

Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10 por ciento en energía y de hasta el 40 por ciento en consumo de agua.

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.

En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda, señala la compañía.

También reafirma su apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible, a lo que se une la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo.

INCREMENTO DE EFICIENCIA

Así, este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la 'Tienda 9' incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento, y que supone una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como Tienda 8, que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación.

En línea con las nuevas necesidades y hábitos de los clientes, la nueva tienda de Montijo incluye una zona de descanso para éstos.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09,00 a 21,30 horas, y dispone de un aparcamiento de 204 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, seis de ellas para vehículos eléctricos, y tres aros para aparcar bicicletas.