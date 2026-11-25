Presentación del encendido de Navidad 2026 en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mérida celebra este jueves, 26 de noviembre, la bienvenida oficial a la Navidad con una gran fiesta en la Plaza de España que comenzará a las 17,30 horas y que tendrá como protagonistas a doce emeritenses, que serán los encargados de realizar el tradicional encendido del alumbrado extraordinario, en una celebración que incluye animación, música y espectáculos.

Será el punto de partida a la programación navideña de la ciudad y que pretende convertir el centro de Mérida en un espacio de encuentro, convivencia y dinamización social, cultural y económica. La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha presentado este miércoles los detalles de la cita, en la que doce personalidades de la ciudad serán las encargadas de protagonizar la cuenta atrás y realizar el encendido oficial de la iluminación extraordinaria de Navidad, a las 19,00 horas.

Aragoneses ha destacado la importancia de este acontecimiento por su capacidad para dinamizar la economía local, atraer visitantes de localidades cercanas y de otros puntos de España y ofrecer una propuesta de ocio para todos los públicos.

"Es un evento importantísimo por lo que supone de dinamización económica, social, cultural y artística, y también por su capacidad para traer turismo a nuestra ciudad", ha señalado. La delegada ha explicado que la fiesta tendrá una duración aproximada de cuatro horas, hasta las 21,30 horas, y estará especialmente dirigida a las familias.

Asimismo, ha agradecido la colaboración de Atresmedia Radio y Onda Cero Mérida en la organización de esta iniciativa, así como la participación de todos los artistas y colectivos que harán posible la celebración.

TALENTO EMERITENSE

Uno de los elementos más especiales de esta edición será el protagonismo de doce hombres y mujeres vinculados a diferentes ámbitos de la sociedad emeritense, que representan "el talento, la trayectoria, el esfuerzo y la pasión por Mérida".

La delegada ha querido agradecerles especialmente su participación y ha manifestado su deseo de que esta iniciativa se consolide en los próximos años, de manera que cada vez sean más los emeritenses que puedan formar parte de este momento tan especial.

Entre los participantes, Fuensanta Blanco ha expresado su "orgullo, ilusión y emoción" por formar parte del encendido de "la ciudad más bonita que hay en el mundo", destacando la importancia de apostar por las personas de Mérida y de dar visibilidad al talento local. También ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de la Navidad y ha anunciado su próxima zambomba, que se celebrará el 5 de diciembre.

Por su parte, Lucía Sanguino ha reconocido que se encuentra "muy ilusionada" y ha explicado que quiere dedicar este momento a su abuela, recordándola especialmente en unas fechas tan familiares. Ha agradecido al Ayuntamiento que haya contado con ella y ha destacado el orgullo que siente por su trayectoria musical.

Juan Carlos Tirado ha señalado que, con tan solo 25 años, supone una enorme satisfacción sentirse parte de un grupo de personas que representan a la ciudad. "Creo que si algo tenemos en común todos los que estamos aquí es la pasión por Mérida, el llevar Mérida por bandera e intentar trabajar para que siga creciendo desde aquí", ha afirmado.

Jorge González ha destacado el orgullo que supone representar a su ciudad allá donde va y ha reiterado su disposición a colaborar siempre que Mérida lo necesite. "No me puedo sentir más orgulloso de representar siempre que pueda mi ciudad", ha señalado.

En representación del colectivo cofrade, Luis Miguel González ha agradecido al Ayuntamiento y a Onda Cero la oportunidad de participar en el encendido. Ha subrayado que supone un honor representar a todas las personas que trabajan durante el año en el ámbito cofrade para contribuir al crecimiento y la proyección de Mérida.

Israel Jiménez ha aportado una reflexión sobre el simbolismo de la luz en estas fechas, recordando cómo nuestros antepasados encendían luces para ahuyentar las tinieblas y marcar el camino de regreso a casa. "Es un honor formar parte de este elenco de artistas y empuñar esa antorcha que siglos después sigue ejerciendo la misma función", ha manifestado.

Antonio Rubio, por su parte, ha mostrado su entusiasmo por participar en una celebración que vive de manera muy especial, reconociendo que la Navidad ya está presente en su hogar desde hace días. También ha agradecido que se haya contado con él para formar parte de este momento colectivo.

RECONOCIMIENTO A QUIENES HACEN MÉRIDA

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha agradecido tanto a Atresmedia Radio como a Onda Cero la colaboración en la organización de esta fiesta, que ha expresado su deseo de que "se quede ya para siempre". Osuna ha puesto especialmente en valor el talento emeritense y la importancia de reconocer a quienes contribuyen, desde sus respectivas profesiones y trayectorias, a construir la ciudad.

"El talento emeritense es lo más importante que tenemos en Mérida", ha afirmado, recordando que muchas de las personas que hoy reciben reconocimiento llevan años desarrollando su trabajo y alcanzando importantes éxitos dentro y fuera de la ciudad.

El alcalde ha defendido que "el reconocimiento siempre empieza por casa" y ha señalado que es de justicia poner en valor a quienes, con sus carreras profesionales, artísticas, periodísticas o deportivas, llevan el nombre de Mérida por distintos lugares del mundo.

"Ellos y ellas son Mérida", ha destacado, animando a la ciudadanía a participar en una celebración que será también una oportunidad para disfrutar de la ciudad y compartir el inicio de las fiestas navideñas. Asimismo, Rodríguez Osuna ha explicado que la elección del jueves para celebrar el encendido responde a la voluntad de ampliar la actividad comercial y hostelera durante el fin de semana, adelantando un día el comienzo de una campaña especialmente importante para los negocios locales.

En este sentido, ha animado a los emeritenses a salir, compartir un encuentro con amigos, disfrutar de la hostelería y acercarse posteriormente a la Plaza de España para vivir el encendido. Cuatro horas de música, animación y espectáculos.

PROGRAMACIÓN TODA LA TARDE

La programación comenzará a las 17,30 horas con la animación de Yörick Artes Escénicas, que será el encargado de calentar el ambiente y entretener a las familias durante los momentos previos al encendido. A las 18,00 horas, la Charanga Tropicán recorrerá las calles del centro de la ciudad anunciando la llegada de uno de los momentos más esperados de la Navidad emeritense.

A las 19,00 horas llegará el momento central de la celebración, con la subida al escenario de los doce representantes del talento local y la correspondiente cuenta atrás para encender la iluminación extraordinaria de Navidad.

A continuación, a partir de las 19,15 horas, la música continuará con un espectáculo de versiones de grandes artistas actuales como Aitana, Lola Índigo y Rosalía, pensado especialmente para que los más pequeños y los jóvenes puedan disfrutar de la fiesta junto a sus familias.

Una vez realizado el encendido, varios muñecos gigantes recorrerán las calles del centro y la Plaza de España. Estos personajes de gran formato permitirán a los más pequeños acercarse, interactuar y fotografiarse con sus figuras animadas favoritas.

Además, durante la celebración se repartirán 3.000 gorros de Navidad entre los asistentes. El ayuntamiento invita a toda la ciudadanía y a quienes visiten Mérida a participar en esta gran fiesta, que marcará el inicio de una Navidad concebida para disfrutar de la calle, compartir momentos en familia y amigos y apoyar al comercio y la hostelería local.