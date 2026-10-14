Mérida reclama a la Junta 42 millones de deuda histórica y que participe en la construcción del Museo Visigodo

Reunión del Consejo de Capitalidad de Mérida. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que asuma el pago de la deuda histórica que la Administración autonómica mantiene con la capital extremeña, que ha cifrado en 42 millones de euros, correspondiente a la no actualización de la asignación fija de 2 millones de euros contemplada en el propio estatuto y que la Junta no ha revisado en ninguna anualidad.

Una revisión que sí ha llegado este año, según se ha abordado en la reunión del Consejo de Capitalidad de Mérida, en la que se han detallado las partidas que el gobierno regional incluirá en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027, que ascienden a 56,8 millones de euros.

De ellos, 2,5 millones corresponden al citado fondo de capitalidad, frente a los 2 millones de asignación que se venían manteniendo desde 2015.

En declaraciones posteriores a la reunión, el primer edil emeritense ha valorado muy positivamente que la presidenta haya accedido a estudiarlo y a la creación de una comisión mixta para abordar el encarecimiento de los servicios públicos y qué servicios asume Mérida como capital autonómica.

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