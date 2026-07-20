Miles de personas celebran en Don Benito, la localidad natal de Pedro Porro, la victoria de España en el Mundial 2026

Aficionados de la selección española durante la final del Mundial de fútbol 2026 en Don Benito - Jorge Armestar - Europa Press

DON BENITO (BADAJOZ), 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han celebrado hasta bien entrada la madrugada en en Don Benito, la localidad natal del futbolista de la Selección Española Pedro Porro, la victoria de España en el Mundial de Fútbol 2026.

La Ciudad Deportiva 'Perro Porro' de Don Benito fue el lugar que congregó a miles de aficionados desde la tarde del domingo, para seguir, a través de las dos pantallas gigantes instaladas por el ayuntamiento, el partido de la Selección Española en el jugaba su paisano, Pedro Porro.

Un partido que se resolvió en el segundo tiempo de la prórroga con un 1 a 0 a favor de España, que derrotó a Argentina, y se hizo con su segunda Copa del Mundo de Fútbol.

Una victoria que desató la locura entre los aficionados de Don Benito, que aplaudieron a Pedro Porro cuando salió a celebrar la Copa del Mundo con la bandera de Extremadura anundada a la cintura.

La celebración en la ciudad dombenitente se prolongó hasta bien entrada la madrugada, que se vió incrementada aún más tras conocerse que Pedro Porro recibirá este año la Medalla de Extremadura.