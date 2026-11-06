Los 8 millones en ayudas de Extremadura a la apicultura beneficiarán a mil titulares y 610.000 colmenas

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, participa en la feria Apithur. - JUNTA DE EXTREMADURA

CAMINOMORISCO (CÁCERES), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha estimado que las ayudas directas por importe de 8 millones de euros para el sector apícola beneficiarán alrededor de 1.000 titulares de explotaciones y cerca de 610.000 colmenas en la región.

El consejero también ha avanzado que próximamente se publicará el listado de beneficiarios de estas ayudas y que la previsión de la Consejería es realizar los pagos antes de que finalice el presente año.

Así lo ha indicado durante su participación, este viernes, en la XII Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes (APITHUR 2026), celebrada en Caminomorisco, un encuentro de referencia para el sector que reúne a profesionales, empresas y expositores nacionales e internacionales vinculados a la apicultura.

Durante su visita, el consejero ha recorrido los distintos espacios y stands de la feria, donde ha podido conocer de primera mano las últimas innovaciones y avances que se están incorporando al sector apícola. En este sentido, ha destacado la importancia de APITHUR 2026, como punto de encuentro para impulsar la modernización y el intercambio de conocimientos en una actividad estratégica para el medio rural extremeño.

Asimismo, Juan José García ha explicado que la presencia de la Consejería en este certamen tiene como objetivo respaldar al sector e informar a los apicultores sobre las medidas de apoyo que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha para hacer frente a las dificultades derivadas del incremento de los costes de producción, especialmente del combustible.

Finalmente, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura con el sector apícola y ha subrayado la importancia de seguir apoyando a los profesionales que contribuyen al desarrollo económico, la conservación del medio natural y la fijación de población en el territorio.