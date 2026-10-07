El Ministerio de Defensa concede la Cruz del Mérito Militar a dos responsables de emergencia de la Junta de Extremadura

Ministerio de Defensa entrega la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco al secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta, Fernando Manzano, y al director general de Prevención y Extinción de Incendios, José Antonio Bayón - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha entregado este miércoles, día 7, la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco al secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura, Fernando Manzano, y también al director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, José Antonio Bayón.

Ambos han recibido su distinción en un acto oficial celebrado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

La Cruz reconoce su trabajo en el ámbito de las emergencias y la colaboración prestada, y se les concede a propuesta del teniente general de la UME (Unidad Militar de Emergencias), apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Manzano es funcionario docente de carrera y presidió la Asamblea de Extremadura en la legislatura de 2011-2015, además de vicepresidente de esta misma institución entre los años 2015 y 2019.

Bayón es ingeniero técnico forestal y graduado en Ingeniería Forestal, funcionario de carrera y ha ejercicio varios cargos de responsabilidad en el Plan Infoex que ahora dirige.