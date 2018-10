Monago considera que las primarias suponen una "mayor apertura" para que los militantes elijan a su presidente

Publicado 05/07/2018 19:43:54 CET

BADAJOZ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que este jueves es un "día histórico" para el conjunto del partido a nivel provincial, regional y nacional con el proceso "nuevo" de primarias que supone una "mayor apertura", "participación" y "capacidad" de los militantes o afiliados a la hora de poder elegir a quien quieren que sea el presidente o presidenta de la organización.

"Destacar en primer lugar la normalidad, normalidad en toda Extremadura, normalidad en el conjunto de España, lo he dicho una y lo diré mil veces son nuestros candidatos todos, el único problema es que tenemos el derecho a votar a uno, no podemos votarlos a todos y uno tiene que ser el presidente o la presidenta, pero en ese sentido ese clima de normalidad creo que debe ser destacado y es justo reconocer", ha destacado Monago.

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras participar en Badajoz en la votación para la presidencia nacional del PP, sobre lo cual ha resaltado que, a partir de este jueves, se abrirá "el melón", "a ver si hay dos candidatos" y "quiénes son", y ha agregado que medios de comunicación y militantes del PP tienen "la misma expectación".

"A mí lo que me gustaría, pero eso es un deseo también particular, es que hubiera una integración, que hubiera un acuerdo que cuanto antes nos pusiéramos ya a trabajar como organización, sobre todo porque día que perdemos, día que otros aprovechan y los estamos viendo especialmente en estas últimas horas donde se ha repartido la televisión entre el señor Sánchez y los señores de Podemos", ha expuesto.

LA OPOSICIÓN DE UN PARTIDO DE GOBIERNO

Así, José Antonio Monago ha defendido que, como el papel del PP "es hacer oposición", cuanto antes estén "listos para hacerlo mucho mejor será" para el conjunto también de la ciudadanía "tener un partido de oposición fuerte como tiene que ser el Partido Popular"; a la vez que ha agradecido a la militancia su participación en esta jornada y a todos los precandidatos el trabajo desplegado por la geografía nacional.

Para Monago, en el PP "no sobra nadie", por lo que ha abogado por "que se haga un ejercicio de integración salga quien salga", dado que en estas primarias "no se están peleando unos contra otros" y no hay "adversarios", sino "distintas formas de ver cuál es la estrategia mejor para ser para ser el partido de gobierno que todos queremos".

"Hay matices y esos matices son los que se votan ahora, pero no hay adversarios", ha insistido, al tiempo que ha sostenido que todos los precandidatos "sin excepción" han dicho que su "vocación" es que se aglutine el centro derecha, por lo que se ha preguntado: "¿cómo vamos a aglutinar el centro derecha si no nos aglutináramos nosotros como partido?".

De esta forma, ha hecho hincapié en que "no sobra nadie" y que "cada uno que exprese su voto" como lo han expresado todos, él incluido. "Y partir de cuando ya se clarifique la presidencia pues todos a trabajar juntos", ha agregado.

José Antonio Monago ha estado acompañado del presidente del PP provincial y alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, que ha recordado que en la mañana de este jueves ha hecho un "llamamiento a la participación" y ha felicitado que se está "demostrando el interés" que tienen todos los afiliados por que el partido "salga reforzado y con ilusión".

"A partir del congreso el 20 y el 21 vamos a salir, yo estoy absolutamente convencido, todos unidos para lo que le interesa al país, que es superar los retos que tiene y evidentemente superar el gobierno que tenemos en este momento que no ha sido elegido por los ciudadanos", ha subrayado Fragoso, que ha detallado que superar el 65 por ciento a las seis de la tarde "pone de manifiesto que hay mucho interés y mucha ilusión en el futuro" del PP.