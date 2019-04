Monago cree que el debate "lo ganó" Pablo Casado y echa de menos un cara a cara con Sánchez

Publicado 24/04/2019 14:01:38 CET

CÁCERES, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP y candidato a la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, cree que el debate de los cuatro candidatos (PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos) que emitió anoche Atresmedia, "lo ganó" Pablo Casado porque presentó su programa, sus ideas y demostró "liderazgo". "Vi un gran presidente del Gobierno para España. Me gustó", ha subrayado.

No obstante, Monago ha echado de menos un cara a cara entre Pedro Sánchez y Casado, algo que "en democracia ha sido una constante" pero que, en esta ocasión, no se ha producido porque "a Sánchez no le gusta debatir", ha indicado. "No debate bien porque está acostumbrado a ser presidente sin los votos y con el regate corto y cuando tiene que elevarse, hacer propuestas y exhibir su programa, hace aguas", ha recalcado.

Para Monago "algún líder daba calambre", en alusión a Albert Rivera y sus continuas interrupciones a sus interlocutores, pero le agradece al líder de la formación naranja que diga con quién va a pactar tras las elecciones y conmina a los dirigentes del partido en Extremadura a que "tomen ejemplo" porque aquí "chitón", en alusión a que no se han pronunciado sobre sus intenciones postelectorales.

Sobre Pablo Iglesias no se ha pronunciado y le muestra "respeto". "Creo que, en general, fue un gran debate", ha señalado a preguntas de los medios sobres este asunto tras la presentación de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Cáceres. "Ganó Pablo Casado", ha sentenciado Monago que cree que el presidente de los 'populares' hizo "un gran debate".

Asimismo, ha pedido a los extremeños que hagan "un ejercicio de reflexión" de cara a la cita con las urnas del domingo porque "no existe libro de reclamaciones", y ha ahondado en la idea de que la dispersión del voto entre PP, Ciudadanos y Vox supone darle votos al PSOE. "Uno más uno más uno son tres para Sánchez", ha subrayado.

Respecto a los posibles resultados de las próximas citas electorales, Monago ha dicho que tiene "buenas percepciones" porque hay "mucha asistencia" a los actos del PP porque "habla en extremeño" y "la gente sabe que no es un eslogan, ni un color, sino extremeños que patean los pueblos y las ciudades y hablan con los colectivos para intentar resolver los problemas de los extremeños".

"Se va a abrir un periodo nuevo porque no tengo ninguna duda de que se va a producir un cambio de gobierno en España y en Extremadura", ha recalcado, al tiempo que ha criticado al secretario general del PSOE en la región, Guillermo Fernández Vara, por anunciar "actuaciones de futuro", cosa que "impide" la Junta Electoral. "Hay que jugar limpio", ha subrayado.

Para Monago el anuncio como el de la construcción del matadero de Zafra es "cosa de perdedores" porque ve que el PP va a tener un buen resultado en Extremadura porque las diferentes candidaturas "se están dejando la piel" y por eso Fernández Vara se "esconde en la sala de prensa de la Junta de Extremadura".

VISITA DE PEDRO SÁNCHEZ

Respecto a la visita de Pedro Sánchez a la capital pacense, donde el PSOE realiza un acto de campaña, ha ironizado con que "una persona irá a verlo", en relación al hermano del presidente "que está en Badajoz". "Está muy bien que venga porque los líderes tienen que venir en campaña y es bienvenido todo el mundo", ha resaltado.

No obstante, espera que Pedro Sánchez ofrezca "disculpas" por los 390 millones de euros que se quedaron "sin poder desarrollar del AVE el año pasado", y "no sabe" si Fernández Vara le hablará del proyecto Elysium, el "Walt Disney de Castilblanco" que iba a generar "millones de empleo". "De eso hoy no van a hablar porque esta legislatura ha sido toda una mentira", ha concluido.