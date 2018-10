Monago critica que Vara "hace poco y calla mucho" ante los 1.500 millones para Cataluña o el Corredor Mediterráneo

Publicado 01/10/2018 12:36:22 CET

MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "hace poco y calla mucho" ante los 1.500 millones de euros para Cataluña, los avances en el Corredor Mediterráneo o la condonación de la deuda del Puerto de Valencia.

Así, para Monago, la presente legislatura es una "legislatura perdida", a pesar de que el PP, ha dicho, ha "ayudado mucho" al poner el "intermitente" a los dos primeros presupuestos, por lo que ha sostenido que la misma está "finiquitada".

En su opinión, el presidente autonómico ya "tiene pactados los presupuestos" con Podemos, un apoyo que le ha salido "muy barato" a Fernández Vara, ha resaltado, por lo que ha deseado que "cuanto antes sean las elecciones autonómicas", ya que "no hay nada más que esperar que palabras, palabras, palabras".

LAMENTA LA "LLUVIA DE MILLONES" PARA CATALUÑA

En la rueda de presa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP de Extremadura, Monago ha recordado que hace un año se celebró en Cataluña un "referéndum ilegal" y el "premio" por parte del Gobierno central ha sido una "lluvia de millones", a lo que se puede unir "mutualizar la deuda" que asciende a 50.000 millones de euros.

"Lo que quiere la Generalitat de Cataluña y eso está hablando de manera bilateral es que la deuda de toda la Generalitat de Cataluña, del Gobierno catalán, la asuma el Estado", ha lamentado, a lo que ha añadido que cuando se dice que la deuda sea asumida por el Estado se está pidiendo que la asuman también los extremeños.

"Los extremeños no pueden echarse a la espalda la deuda de Cataluña, porque no tenemos nada que ver con esos 50.000 millones de euros, que son fruto, entre otras cosas, del despilfarro en embajadas y en aventuras soberanistas", ha criticado.

Además, al ejemplo de Cataluña, Monago ha unido el "chorro de millones" que ha recibido la Comunidad Valenciana en relación a la deuda del Puerto de Valencia, un importe conjunto que rondaría los 2.000 millones y que no estarían disponibles para las reclamaciones de Extremadura.

"TÚ QUERER MONCLOA, TÚ PONER PASTA"

De esta forma, Monago ha considerado que "no puede ser posible" un diálogo entre los "siux y los federales" consistente en "Tú querer Moncloa, tú poner pasta", ya que España constituye un Estado y el problema, ha dicho, no es que los territorios demanden inversiones sino que "hay uno que las pone, que es el señor Sánchez, y muchos que callan, como el señor Vara".

"Porque Fernández Vara llegó a decirnos a los extremeños y a los españoles: 'Si Sánchez se sienta con los independentistas, yo me voy'. No sé dónde se iba, pero desde luego no se iba del puesto", ha dicho, además de insistir en que "con su silencio" y "concesiones" va a dejar a Extremadura en la "ruina".

Asimismo, también se ha referido a la "campaña" a favor de Corredor Mediterráneo, ante la que ha dicho que él no tiene "nada contra los demás" pero quiere que se hagan realidad las demandas de Extremadura, ya que, como ha dicho, al mapa radial de España le falta el radio de la región mientras que ahora se quiere llevar a cabo "parte de la cubierta", que es el Mediterráneo.

"Y encima se le presiona con campañas, con recogidas de firmas, con anuncios de televisión, y Ábalos --ministro de Fomento--, como buen valenciano, dice que para el 2021. Ábalos, termina ya lo que está empezado. Yo no digo que no haga el Corredor Mediterráneo, yo lo que quiero es que el mío se haga", ha dicho.