Monago reclama a Ábalos que "menos empatizar" con los extremeños y "más acelerar y ejecutar" las obras del tren

Publicado 15/01/2019 11:46:47 CET

MÉRIDA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que "menos empatizar" con los extremeños cuando se produce una incidencia en un tren, y "más acelerar y ejecutar" las obras y lo presupuestado en infraestructuras ferroviarias para la comunidad.

Y es que, según ha aseverado Monago, el Ministerio de Fomento no ejecutó en el segundo semestre de 2018 "lo que nos había prometido, que eran cientos de millones de euros que estaban en el presupuesto del Estado" y que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 "los vuelven a traer nuevamente como si fuera una novedad".

Monago se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa este martes en Mérida, tras el incidente ocurrido este pasado lunes cerca de la estación toledana de Torrijos, cuando el tren de Media Distancia Madrid-Zafra sufrió un descarrilamiento al salirse las dos primeras ruedas del carril, un incidencia que ya "forma parte de la tónica habitual del transporte ferroviario" extremeño, ha dicho.

Ante este situación, el presidente del PP extremeño ha aseverado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 presentados este pasado lunes ponen de manifiesto que "el tren extremeño se retrasa al 2026 mientras que el valenciano de Ábalos se adelanta", ya que en esa comunidad "hay una licitación muy importante de casi 1.000 millones de euros en los próximos tres años para impulsar el tramo de Murcia a Almería, que forma parte del Eje Mediterráneo, del eje del señor Ábalos".

Frente a ello, el corredor extremeño "se retrasa", tras lo que ha considerado que "está muy bien" que el ministro de Fomento, "empatice" con los extremeños cuando se produce algún incidente en el tren, "pero a nosotros nos gustaría más el verbo acelerar, que es lo que hace con su tierra como si fuera un ministro nacionalista valenciano".

"INCREMENTA LA FRUSTRACIÓN"

Por lo tanto, Monago ha reafirmado que "no se han incrementado los presupuestos en Extremadura" para 2019, sino que "son los que no ejecutó el año pasado", por lo que ha aseverado que esto no es incrementar el presupuesto sino "incrementar la frustración".

Ha añadido además que el descarrilamiento se produjo este pasado lunes en Castilla-La Mancha, una región que tiene "cero presupuesto para el año que viene en el tren".

Ante esta situación, Monago ha lamentado que Fomento "se gasta más en los Cercanías de Cataluña que en los trenes de larga distancia" de Extremadura, algo que ha considerado "escandaloso" en un país que "tiene recogido en su Constitución el principio de solidaridad".

Respecto a las declaraciones del ministro de Fomento en las que señalaba que la situación del tren en Extremadura "se ha abierto paso en el imaginario", Monago le ha replicado que "el que ayer descarrile un tren no está en el imaginario, el que ayer los ciudadanos que iban de Don Benito, Villanueva o Badajoz en tren fueran sin luz, no está en el imaginario, y que ayer esos mismos ciudadanos fueran en un tren sin calefacción no está en el imaginario".

Tampoco está en el imaginario, ha dicho, "que desde que eres ministro, se han doblado el número de incidencias en el tren" ha señalado Monago a Ábalos, al que ha recomendado que el tren extremeño "no necesita mecánicos, necesita un chamán, porque parece que le han echado un mal de ojo".

En ese sentido, ha añadido que "Ábalos es un mal de ojo para el tren", ya que desde que es ministro "en el segundo semestre hubo 206 incidencias, cuando en el primer semestre, antes de llegar él, había 90".

Por eso, ha añadido que al tren extremeño "parece que le ha mirado un tuerto", tras lo que ha planteado "¿qué más hace falta que ocurra?, tras lo que ha señalado que el Ministerio de Fomento "tiene abandonada a Extremadura" y "son unos charlatanes", ya que "quieren venir por aquí a pasarnos la mano por el lomo otra vez cuando no ha hecho nada".

Ha recordado que la próxima semana se reunirá de nuevo el Pacto por el Ferrocarril, tras lo que ha planteado "¿para qué?", ya que viene a reunirse "con los sindicatos amigos, con las diputaciones amigas socialistas", tras lo que ha sentenciado que "menos reuniones, menos pacto y más ejecución presupuestaria".

Durante su intervención, Monago ha recordado que en las últimas incidencias se cesaron a dos responsables de Renfe y se nombró a un coordinador territorial del sistema ferroviario, tras lo que ha preguntado que "¿ahora, el coordinador territorial? ese sigue, porque ese es nuestro, aunque descarrile siete veces", ha ironizado el dirigente del PP extremeño.

Monago ha insistido que Ábalos "es un mal de ojo para Extremadura", pero "para los demás no", ya que para otras regiones, como Cataluña "la manguera y la ejecución, ese es el peaje", tras lo que ha preguntado "¿por qué nadie dice que se retrasa (el tren) a 2026?".

Finalmente, Monago ha apuntado que no cuenta con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, porque "es el rey del tuit, un tuit y a la cama, ya está", ha aseverado