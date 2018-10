Monago replica al PSOE que es una "bufonada" que la ministra de Trabajo visite la región sin sacarle "ni una medida"

Publicado 24/09/2018 14:07:45 CET

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha considerado que supone "una bufonada" que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, haya visitado este pasado fin de semana la comunidad y el PSOE "no" haya sido capaz de sacarle "ni una medida", ni "un céntimo de euro" en favor de la región.

Tras lamentar que "de empleo ni mu, no se habló nada" en el "acto electoral" del PSOE celebrado este pasado fin de semana en Olivenza con la ministra de Trabajo, el 'popular' ha ironizado con el número de responsables estatales del Gobierno central de Pedro Sánchez que ha visitado la comunidad, teniendo en cuenta que como ejemplo Magdalena Valerio "como vino se volvió".

Así, ha señalado que los ministros en sus visitas a la región "no han dejado nada" pese a que Extremadura es "líder" en paro en España, y ha criticado que mientras que al 'popular' Mariano Rajoy se le pedía desde la comunidad un plan de empleo para ésta, ahora tal reivindicación ya "no" se hace desde el PSOE.

De este modo se ha pronunciado Monago este lunes en una rueda de prensa en Mérida a declaraciones de la secretaria de Organización del PSOE autonómico, Marisol Mateos, relativas a que el presidente del PP extremeño, "en las últimas semanas se ha empeñado en hacer mucho ruido político", en el que "todo lo que dice son bufonadas o charlotadas", algo que la socialista ha achacado a que este último "no tiene programa político" para la región.

"Que se sigan metiendo conmigo. Esto sí que es una bufonada. Ser líderes en paro en España, venir la ministra y no sacarle ni un céntimo de euro. Esto sí que es una bufonada de visita", ha indicado Monago, quien ha añadido que él "honradamente" va a "decir" lo que siente "en favor de los extremeños".

Al respecto, tras lamentar que el PSOE regional haya dedicado este lunes "una rueda de prensa" a "meterse" con él, Monago ha subrayado que a él "no" le van a "doblar las piernas", y ha pedido que el PSOE "dedique un poquito de tiempo a gobernar esta región, porque hay muchos problemas".

RUINA DE VARA PARA EXTREMADURA

En este sentido, ha reiterado su planteamiento de que "la ruina de Extremadura se llama Fernández Vara, lo adornen y lo adoben como quieran, le pongan pimentón de La Vera o le pongan pimentón de Marruecos", debido a que la extremeña es la región "con más paro de toda Europa".

"Esa es la ruina de Extremadura... 35 millones de euros que vamos a pagar todos los extremeños a la campaña (electoral) de Vara, con contratos de seis meses en los ayuntamientos de Extremadura y que terminan después de las elecciones", ha apuntado Monago, quien también ha rechazado la "imposición" de Podemos a la Junta de aplicar en la comunidad una Renta Básica Garantizada "para todo el mundo, sin requisitos".

De nuevo sobre la visita de Magdalena Valerio este pasado fin semana a la región, el 'popular' ha criticado que "ha venido la ministra de Empleo y no le han sacado ni una medida" en un "acto electoral" del PSOE este pasado fin de semana celebrado en Olivenza (Badajoz).

"Fíjese que son ridículos y son casposos. Dicen que ha sido una reunión para hablar de la recuperación del diálogo social y se le cuela en la foto de la reunión el alcalde de Olivenza con la escarapela del PSOE", ha criticado Monago.

"Del empleo ni mu, no se habló nada. Vino la ministra, se hizo la foto...", ha lamentado el 'popular', quien ha ironizado con el argumento del PSOE de que en tres meses han visitado la comunidad cinco ministras. "Habrán venido de Erasmus, porque aquí dejar no han dejado nada, no han dejado nada", ha criticado.

"Aquí cuando estaba el señor Rajoy (en el Gobierno central) la reivindicación era un plan de empleo de no sé cuántos millones de euros y ha venido la ministra y como vino se volvió", ha señalado el 'popular', quien ha señalado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "para eso no traigas a los ministros" a Extremadura.

HORARIOS DE LOS MÉDICOS

Por otra parte, sobre críticas del Consejo Médico Extremeño de Atención Primaria (Comexap) relativas a supuesta discriminación a los médicos de atención primaria en cuanto a la aplicación de la flexibilización horaria en el SES, Monago ha incidido en que los profesionales médicos "están sufriendo una presión excesiva" y "ven que se les trata como si fueran trabajadores de la administración de segunda".

Al respecto, ha criticado la gestión del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y del consejero de Sanidad, José María Vergeles, en dicho tema, ya que a su juicio "al final" lo que se aplica es "mucha propaganda, mucho anuncio de medidas pero no llegan a todo el mundo".