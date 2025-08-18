Los monumentos de Badajoz duplican los visitantes en verano respecto a 2024 al superar los 8.300

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.300 personas han visitado los monumentos de Badajoz desde el 1 de junio, de los que 1.627 procedían del extranjero, según los datos registrados por la concejalía de Turismo hasta el día 10 del presente mes.

Estas cifras representan un incremento del 92% con respecto a las contabilizadas en 2024, cuando se computaron 4.313 visitantes en el mismo periodo; 959 procedentes de fuera del país. El concejal delegado de Turismo, Rubén Galea, se muestra muy satisfecho con estos datos; "estamos muy contentos, tanto por aumentar considerablemente el número de visitantes a los monumentos de la ciudad, como por la procedencia de origen de los mismos".

En este sentido, destaca que un 20% de los turistas proceden del extranjero, una "prueba del aumento del interés en Badajoz como destino turístico más allá" de las fronteras.

Portugal sigue a la cabeza como país de origen con un porcentaje del 67% de los visitantes extranjeros, seguido por América, con un 13% y otros países de Europa como Reino Unido, Alemania o Francia. En cuanto al turismo de origen nacional, el dato más significativo es el aumento de los visitantes procedentes de Canarias, que ya se sitúan en cuarta posición, tras Madrid, Andalucía y Cataluña.

Un incremento que Galea relaciona con los dos vuelos con frecuencia semanal a Gran Canaria. La Galera es el monumento más visitado, seguido de la Torre de Espantaperros y Puerta de Palmas.