Muere un hombre de 42 años tras ingresar en el Hospital de Don Benito-Villanueva por las altas temperaturas

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena se ha convertido en el primer fallecido de este verano en la comunidad autónoma de Extremadura a consecuencia de las altas temperaturas.

El paciente ha fallecido este jueves, 25 de junio, tras ingresar este pasado miércoles en la UCI del Hospital de Don Benito-Villanueva a consecuencia de las altas temperaturas, según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud.

El SES subraya que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar alteraciones en el normal funcionamiento de nuestro organismo, como consecuencia de la pérdida de agua y electrolitos.

La afectación a la salud puede ir desde calambres, mareos, cefaleas, deshidratación, insolación hasta golpe de calor, siendo este el más grave al poder presentar daño multiorgánico, convulsiones e incluso coma.

Los mayores y los menores son más sensibles a los cambios de temperatura, y en las personas con determinadas enfermedades crónicas sometidas a tratamientos médicos o con discapacidades que limitan su autonomía, los mecanismos de termorregulación pueden verse descompensados.

La población especialmente susceptible ante situaciones de calor excesivo son los mayores de 65 años, los menores de 4, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, con trastornos de la memoria o las que reciben ciertos tratamientos como diuréticos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes.

Desde el SES se aconseja a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados, sin esperar a tener sed; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas.