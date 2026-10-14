Una mujer de 67 años resulta herida en un atropello en Villanueva de la Serena

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 67 años de edad ha resultado herida de carácter 'menos grave' en un atropello ocurrido este miércoles, 14 de octubre, en la localidad pacense de Villanueva de la Serena.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 10,35 horas en la calle José Gallardo, a la altura del número 19, según informa el 112 de Extremadura.

La víctima ha sufrido una fractura en un miembro inferior y ha sido trasladada en ambulancia del Servicio Extremeño de Salud al Hospital Don Benito-Villanueva. También ha intervenido una patrulla de la policía local.