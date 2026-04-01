Museo Arqueológico Provincial de Badajoz mejora su sistema de climatización tras una inversión de 40.000 euros

Visitantes en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha renovado parte del sistema de climatización del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz con una inversión de unos 40.000 euros, dotando a la planta superior de calefacción y aire acondicionado y mejorando las condiciones para los visitantes, así como la conservación de las piezas.

Con esta actuación se sustituye un sistema "obsoleto y deteriorado por otro más eficiente, seguro y sostenible", basado en tecnología eléctrica y con menor impacto ambiental.

En concreto, se resuelven los problemas detectados en el circuito de calefacción existente, donde se localizaron fugas en varios puntos de la instalación.

Así, la Junta de Extremadura apunta a diversas averías provocadas por el deterioro de las tuberías de hierro, con cerca de cuarenta años de antigüedad, que transportan el agua desde la caldera de gas hasta los radiadores, que comprometían el correcto funcionamiento del sistema.

Los trabajos necesarios para su reparación implicaban la detección de fugas, el levantamiento de suelos y apertura de rozas en paredes para sustituir los tramos dañados, sin que se garantizase la eliminación definitiva de nuevas incidencias.

Ante esta situación, se ha optado por una solución más eficiente y sostenible: la anulación de los ramales afectados y la implantación de un nuevo sistema de climatización independiente de la instalación antigua, detalla el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El nuevo sistema introduce climatización mediante equipos eléctricos tipo 'split', que proporcionan tanto calefacción como refrigeración, permitiendo afrontar mejor las altas temperaturas estivales.

Esta actuación supone una sustitución parcial del sistema tradicional, que se irá ampliando "progresivamente conforme se acometan futuras actuaciones en otros espacios del museo".

La intervención abarca todas las salas de la planta superior del museo, incluyendo la sala interactiva y tiflológica, la sala de Protohistoria, la de Prehistoria y una estancia adicional que se integrará en el recorrido museológico. Para ello, se han instalado cinco equipos de frío/calor distribuidos en estas áreas.

La actuación ha sido "especialmente cuidadosa" con el edificio histórico. Las conducciones se han ejecutado bajo tarimas, suelos técnicos y falsos techos. Las unidades exteriores se han ubicado en un patio interior no visible desde el exterior ni accesible al público. Todo el proyecto cuenta con los informes favorables de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

En las salas de menor tamaño y en las escaleras, las unidades interiores se han instalado aprovechando los espacios de los antiguos radiadores, mientras que en la sala de Protohistoria, recientemente renovada, el sistema de climatización se integra mediante conductos ocultos que preservan la estética y la visibilidad de los contenidos expositivos.

Este nuevo sistema permitirá mantener condiciones ambientales "más estables", reduciendo las oscilaciones térmicas y la humedad relativa, factores clave para la conservación de piezas arqueológicas, especialmente los metales, que son "particularmente sensibles" a estos cambios.

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS INVERTIDOS

Esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia de modernización, conservación y mejora del Museo Arqueológico de Badajoz impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes desde el año 2023.

En este periodo, además de la programación ordinaria de exposiciones, actividades y conferencias, se han ejecutado diversas intervenciones en el edificio.

Entre ellas, destacan las obras de conservación y adecuación de distintas dependencias, que han incluido la renovación de vestuarios y la mejora de los aseos. Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones en otros espacios como la cubierta del Edificio Polvorines.

En materia de accesibilidad, el museo ha experimentado avances significativos. Hasta 2024 no contaba con aseos adaptados ni para el público ni para el personal, una situación que se ha corregido mediante la creación de nuevos vestuarios y baños accesibles. También se ha eliminado el escalón de la entrada principal, suprimiendo una barrera arquitectónica que hasta ahora se salvaba mediante rampas móviles, lo que dificultaba el cierre de las puertas.

A estas mejoras se suma la instalación de una puerta automática con detector de movimiento en el acceso desde la Sala de Protohistoria a la galería superior del patio, así como la ampliación de los vanos de paso mediante la eliminación de carpinterías en las puertas que conectan esta sala con las colindantes, facilitando el tránsito de personas con movilidad reducida.

Por otro lado, entre 2024 y 2025 se ha acometido la renovación museológica de la Sala de Protohistoria, con una inversión de 400.000 euros, y una profunda actualización de los contenidos y la experiencia expositiva.

En conjunto, estas actuaciones elevan la inversión realizada en el Museo Arqueológico de Badajoz desde 2023 a más de medio millón de euros, consolidando el compromiso de la Junta de Extremadura con la mejora de sus infraestructuras culturales, la accesibilidad y la conservación del patrimonio histórico.