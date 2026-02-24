El Museo Helga de Alvear de Cáceres aterriza en la estación de Atocha en Madrid para celebrar su quinto aniversario

Instalación promovida por el Museo Helga de Alvear en Atocha (Madrid) para celebrar su quinto aniversario - EUROPA PRESS

CÁCERES 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Helga de Alvear de Cáceres está celebrando el quinto aniversario de su inauguración, con un programa diseñado en colaboración con el artista Thomas Hirschhorn, que conectará Cáceres con Madrid y Lisboa, y que culminará con una gran fiesta inclusiva en los espacios del museo en la capital cacereña, el último fin de semana de febrero.

Bajo el título '5 años Museo Helga de Alvear, Cáceres = ¡si puedes hacerlo aquí puedes hacerlo en cualquier lugar!' se ha concebido un programa en el que destaca la instalación 'Pop-up-Marilyn', primer proyecto de arte público del artista Thomas Hirschhorn, en España y Portugal, creado ex profeso para la ocasión.

Así, Hirschhorn ha llevado este martes un Warhol original de la Colección Helga de Alvear a la estación de tren de Atocha-Almudena Grandes, en Madrid, donde ha podido ser visto por los usuarios, y el jueves, día 26, hará lo mismo en la Gare do Oriente en Lisboa.

'Pop-up-Marilyn' podrá disfrutarse en presencia del artista y de la directora del museo, Sandra Guimarães, en ambas estaciones desde las 11,00 hasta las 18,00 horas. La obra volverá de nuevo a Cáceres para ser exhibida en la gran fiesta que tendrá lugar durante todo el fin de semana en el museo, el 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

Thomas Hirschhorn materializa así la situación de Cáceres como punto de encuentro estratégico entre Madrid y Lisboa, "haciendo palpable la conexión de la ciudad con las capitales española y portuguesa a través del arte", informa el museo.

Dicha unión se hace explícita mediante la creación de un "altar" en el que el artista presentará, 'Marilyn' (1986) de Andy Warhol, una de las obras maestras de la historia del arte en el espacio público, por lo que no se trata solo de "sacar al museo a la calle", sino de ir más allá para llegar otras ciudades, e incluso traspasar fronteras, de forma literal.