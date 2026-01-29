El Museo Helga de Alvear de Cáceres, elegido entre los 20 mejores proyectos culturales de España

La directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarâes, recoge la distinción de uno de los mejores proyectos culturales del país - MHA

CÁCERES 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Helga de Alvear de Cáceres se sitúa entre las instituciones y acontecimientos culturales más importantes del país, según el informe del Observatorio de la Cultura realizado por la Fundación Contemporánea, que otorga el puesto 17 al museo cacereño en 'Lo mejor de la cultura en 2025', lo que supone un notable ascenso de 18 posiciones respecto al año anterior.

Según los datos que recogen las opiniones de más de 400 profesionales, el museo de arte contemporáneo es además el proyecto más valorado e "insignia cultural" de Extremadura.

Sandra Guimarães, directora del Museo Helga de Alvear, ha recogido este reconocimiento en el acto de presentación que ha tenido lugar este jueves en Santander, y en el que se ha hecho público el informe.

El museo que dirige finalizó el 2025 con récord de visitantes y consolidó con éxito sus líneas programáticas, entre las que destacan exposiciones temporales de alcance internacional, proyectos de 'community engagement' y propuestas para la diversificación de sus audiencias, hechos que han contribuido a este reconocimiento.

En su programación para este 2026 destaca la exposición de Thomas Hirschhorn 'My atlas # Our atlas', comisariada por Sandra Guimarães inaugurada el pasado noviembre y que puede disfrutarse hasta mayo, la celebración del quinto aniversario de la mano de Thomas Hirschhorn con una gran fiesta inclusiva y un proyecto de arte propuesto por el artista en Madrid, Lisboa y Cáceres a finales de febrero, así como su ambiciosa programación de exposiciones temporales.

Además, el Museo Helga de Alvear prepara una gran exposición individual de Patricia Gómez y María Jesús González, artistas cuya práctica conjunta constituye una de las aportaciones más rigurosas y comprometidas del arte contemporáneo español entre junio y octubre.

Otra de las citas más destacadas del año será la exposición colectiva comisariada por Omar Kholeif que reivindicará el espacio del sueño como un lugar para la creación de una política estética. Titulada 'Dreamwork. Ancestors Echo in the House of Tomorrow', incluirá obras de Simone Fattal, Louise Bourgeois, Etel Adnan, Huguette Caland, Luísa Coreia Pereira entre muchas otras, y podrá disfrutarse en el museo cacereño desde comienzos de noviembre de 2026.