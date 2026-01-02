El músico pacense Julien Elsie lamenta la "faena" del robo de sus instrumentos: "Es como si te cortaran un brazo"

BADAJOZ, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
El músico pacense Julien Elsie ha denunciado el pasado 28 de diciembre ante la policía el robo de "gran parte" de sus instrumentos musicales, por valor de más de 4.000 euros, ante lo que reconoce que "es una faena bastante grande", y que ya no sólo es por el valor económico del material, sino que forma parte de él mismo y es como si le cortaran "un brazo".
En declaraciones a Europa Press, el músico ha explicado que denunció el robo el citado día, pero que "no hay nada" y "de momento" no hay novedades sobre la investigación relativa a este respecto, después de que tuviera lugar en el garaje comunitario de su vivienda, un bloque de vecinos situado en el centro de Badajoz donde se encontraba su vehículo, cuyo maletero estaba cargado con todos los instrumentos tras el último concierto.
Al respecto, ha detallado que desconoce cuándo se ha podido producir el robo, dado que el coche estuvo varios días "cargado" desde el 20 de diciembre, cuando por la noche, en torno a las 3,00 horas, hicieran el trasvase del material de una furgoneta a su coche, ante lo que ha matizado que los tiene en otro sitio, pero que en esta ocasión "se ha tirado varios días allí", algo que hace "habitualmente" porque el garaje está cerrado y "normalmente no hay problema".
Así, cuando ha ido a llevarse el coche el día 28 ha sido cuando se ha dado cuenta de que "no ha había nada dentro", tras lo que lo denunció ante la policía y "de momento no han dicho nada", tienen que mirar cámaras, entre otros aspectos, a la par que ha reconocido que no tiene "ni idea" ni conoce "cómo ha podido ser", porque "normalmente" hacen este traspaso de material de un coche a otro, estaban "solos" y lo han llevado a cabo "varias veces y nunca ha pasado nada".
En relación a otros posibles robos en el mismo garaje, Julien Elsie ha indicado que "según parece no ha pasado nada" o "por lo menos no se ha sabido que haya pasado nada", y ha aseverado que sí sabe que "por lo visto" ha habido "varios" robos en garajes, no en ese "a lo mejor", y que puede tratarse de algo "habitual" en Navidades, cuando la gente deja los regalos en los coches, de modo tal que desconoce si podría tener algo que ver con esto último.
