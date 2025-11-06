El nadador Guillermo Gracia será embajador de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte en 2026

CÁCERES 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El nadador cacereño Guillermo Gracia, 27 veces campeón del mundo de natación adaptada, será embajador de Cáceres como Capital Europea del Deporte en 2026. Así se lo ha propuesto el alcalde Rafael Mateos en una reunión que ha mantenido este jueves con el deportista con síndrome de down.
Según Mateos el nadador "representa perfectamente los valores deportivos defendidos en este proyecto, como son el esfuerzo, el respeto y el trabajo por superarse día a día", además de por haberse formado desde muy pequeño en clubes de natación de la ciudad.
"Esta mañana le he trasladado a Guillermo Gracia mi deseo de que se convierta en embajador de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte en 2026 y asuma un papel especial a lo largo de un año que vendrá cargado de proyectos deportivos para nuestra ciudad", ha explicado Mateos.
Guillermo Gracia ha acogida esta propuseta "entusiasmado", algo de lo que se ha alegrado el regidor municipal porque "es todo un orgullo que lleve siempre a Cáceres a lo más alto con sus éxitos deportivos".
Mateos ha añadido que "más allá de sus numerosísimas medallas, Guillermo es todo un referente para miles de personas, especialmente niños y niñas, por su capacidad de trabajo, constancia y superación; y eso desde luego, supera cualquier podio conseguido".
Así, ha felicitado a Guillermo Gracia no sólo por sus últimos logros deportivos, sino también por haber sido nominado al galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas 2025, candidatura propuesta por la Junta de Extremadura.
Guillermo Gracia milita actualmente en el Club Delfines Cáceres. Es 27 veces campeón del mundo, 10 veces plusmarquista mundial de natación adaptada y 15 veces Campeón de Europa.