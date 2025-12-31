La niebla mantendrá este jueves en aviso amarillo al Tajo y Alagón

La zona del Tajo y Alagón (Cáceres) permanecerá en aviso amarillo por niebla este jueves, 1 de enero - AEMET

CÁCERES, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La zona cacereña del Tajo y Alagón permanecerá este jueves, 1 de enero, en aviso amarillo por densa niebla, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el mismo se mantendrá activo desde las 00,00 hasta las 11,00 horas del mismo jueves, tiempo durante el cual la visibilidad estará limitada a 200 metros por cuenta de este fenómeno meteorológico.

Ante situaciones como esta, el Centro 112 de Extremadura aconseja a la ciudadanía en general precaución en la carretera, dado que conducir con niebla requiere adaptarse a unas condiciones especialmente complicadas, por lo que se debe reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y seguir las marcas longitudinales de la carretera si no hay otra referencia.

Del mismo modo, se recomienda prestar mayor atención a los vehículos de dos ruedas y a peatones, así como llevar siempre un teléfono para poder comunicarse, en caso de emergencias, con el 112.