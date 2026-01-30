El norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez, en aviso amarillo este viernes por viento

Archivo - Dos personas se protegen de la lluvia con un impermeable. A 9 de febrero de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

CÁCERES/ MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El norte de la provincia de Cáceres y la comarca cacereña de Villuercas y Montánchez estarán en aviso amarillo este viernes, 30 de enero, por vientos que podrán alcanzar rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

En concreto, el aviso amarillo por viento se activará a las 15,00 horas de este viernes, y se mantendrá hasta las 00,00 horas del sábado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Europa Press.