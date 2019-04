El Novenario de la Virgen de la Montaña de Cáceres incluye una exposición fotográfica de gran formato

Actualizado 22/04/2019 15:29:43 CET

El cupón de la ONCE del día 29 de abril se dedicará a la patrona, que estrena el título de Fiesta de Interés Regional

CÁCERES, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los actos de la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres y el Novenario, que este año estrenan título de Fiesta de Interés Turístico Regional, incluye una exposición de fotografías en gran formato que se puede ver en la sala de exposiciones Pintore 10 para que "los cacereños puedan buscarse en la imagen", según ha explicado el mayordomo de la cofradía, Juan Carlos Fernández Rincón.

Además, el cupón de la ONCE del día 29 de abril llevará impresa la imagen de la patrona de la ciudad por toda la geografía española a través de 5,5 millones de billetes que la organización pondrá a la venta ese día. Estas son las dos principales novedades que incluye la programación de la patrona, que volverá a bajar a la ciudad este miércoles 24 de abril.

La exposición titulada 'Búscate con la Virgen' incluye cuatro fotografías de gran formato en las que se puede ver la imagen de la patrona junto a cientos de cacereños en diferentes lugares de la procesión de bajada de su santuario. Además, se ha realizado un 'photocall' para que cualquiera pueda hacerse una foto como si estuviera cargando con la imagen.

También se exponen siete nuevos mantos de la virgen que han sido donados en los últimos años y que ven la luz por primera vez. Ellos han pasado a formar parte de la colección de mantos de la patrona cacereña que alcanza ya la cifra de 141.

La presentación de los actos ha tenido lugar este lunes con la presencia del mayordomo de la cofradía, el delegado territorial de la ONCE, Fernando Iglesias, y la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, que será la última vez que entregará el bastón de mando de la ciudad a la patrona cuando llegue a Fuente Concejo, el próximo miércoles, día 24, hacia las 19,30 horas, ya que no repite en las elecciones municipales.

"Lo haré con mucho orgullo porque para mi es el momento más emotivo y es un privilegio del que no me canso de dar las gracias siempre tanto a nuestra patrona como a los cacereños que me han permitido entregarle ese bastón de mando", ha dicho la regidora al ser preguntada por este asunto. "Sé que me va a costar contener las lágrimas pero sobre todo destaco ese sentimiento de agradecimiento eterno que voy a llevar siempre en mi corazón", ha sentenciado.

Así las cosas, tras la llegada de la imagen a Fuente Consejo, la procesión enfilará el camino hacia la Plaza Mayor donde está previsto que llegue un poco antes de las diez de la noche. Allí se le cantará la Salve y después continuará hacia la concatedral de Santa María donde permanecerá durante todo el Novenario hasta el 5 de mayo, cuando regrese de vuelta a su santuario.

Hasta ese día, el calendario incluye las tradicionales citas como los besamantos (viernes 3 y sábado 4 de mayo desde las 8,00 a las 24,00 horas), la presentación de los niños nacidos en el último año (el miércoles 1 de mayo), la campaña de donación de sangre (el 2 de mayo), y la recogida de la alimentos (el 2 y 3 de mayo).

Antes de todo tendrá lugar el pregón que este año correrá a cargo de la periodista Marí Hurtado. Será este martes, día 23 en el Gran Teatro a las 19,30 horas. Todo está recogido en el programa oficial, del que se han editado 8.000 ejemplares así como 30.000 estampas para repartir en los besamantos.

Además, se ha organizado un concurso de fotografía con motivo de la celebración, el año que viene, del 50 aniversario del nombramiento de la calle Caleros como Hermana de Honor de la Cofradía. La idea es que este año se tomen imágenes de la patrona a su paso por esta calle para que se expongan en 2020 con motivo de esta efemérides y una de ellas será elegida como cartel del Novenario.

A lo largo de estos día habrá conciertos de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, del pianista Edwin Zúniga y de varias corales y más adelante se llevarán a cabo pruebas deportivas de padel y golf. También se ha organizado un concurso infantil de pintura al aire libre, que se celebrará el sábado, día 27 de abril, en la plaza de la concatedral de Santa María, en el que los más pequeños tendrán que plasmar 'in situ' su versión de la patrona de la ciudad y qué representa para ellos.

CUPÓN DE LA ONCE

Pero lo más significativo de este año será la dedicatoria que el cupón de la ONCE hará a la patrona de Cáceres, ya que el lunes 29 de abril, la imagen que ilustrará los cupones será la de la Virgen de la Montaña y su novenario, en recuerdo del primer aniversario del título de interés regional.

El delegado territorial de la ONCE, Fernando Iglesias, ha indicado que el objetivo es que "toda España" conozca a la patrona de Cáceres a través de este recurso. Asimismo ha adelantado que este año la capital cacereña será protagonista del cupón en otras tres ocasiones más.

Tras la bajada del día 24 de abril, la imagen volverá a su morada habitual el domingo 5 mayo y el día siguiente, el lunes 6, se recuperará la tradición de celebrar una misa en la memoria de Francisco de Paniagua, eremita nacido en el último tercio del siglo XVI en Casas de Millán, que fue el iniciador del culto a la Virgen de la Montaña.

Francisco de Paniagua murió el 22 de mayo de 1636 y recibió sepultura al pie del altar de la ermita inicial. En el siglo XVIII fueron trasladados sus restos al lugar que hoy ocupan delante del altar del santuario que fundó y es la única persona enterrada en él.