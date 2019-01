La nueva búsqueda de Manuela Chavero en Monesterio (Badajoz) concluye sin "ninguna localización objetiva"

Publicado 09/01/2019 15:23:21 CET

MONESTERIO (BADAJOZ), 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo dispositivo de búsqueda de Manuela Chavero en Monesterio (Badajoz) realizado durante la mañana de este miércoles ha concluido sin "ninguna localización objetiva" con la que se pudiera "abrir una línea de investigación" en esta desaparición.

Así lo ha indicado el coordinador de este dispositivo y policía local creador del método BGA y colaborador profesional de la Fundación QSD Global, José Ángel Sánchez, quien ha añadido que "el resultado ha sido negativo en cuanto a la localización de Manuela" pero también "positivo" porque "se han discriminado nuevos sectores que quedaban pendientes" en un estudio que se realizó en 2016.

En concreto, durante este miércoles la búsqueda se ha realizado en una zona "catalogada" en dicho estudio de 2016, "en el arroyo número 23", que "quedaba pendiente de realizarla", ha concretado Sánchez.

A este respecto, ha explicado que "se ha peinado" dicha zona pero ha señalado que "queda mucho trabajo por hacer todavía" dentro del citado estudio porque la extensión del municipio de Monesterio "es muy amplia".

José Ángel Sánchez ha subrayado, además, que para llevar a cabo las actuaciones de este miércoles han participado "un total de 22 efectivos" junto con una patrulla de la Guardia Civil de Monesterio y también les acompañaban desde el Centro Nacional de Desaparecidos.

En este sentido, ha agradecido a la Guardia Civil de Monesterio y de Badajoz, a la Unidad Central Operativa (UCO) de este cuerpo y al Centro Nacional de Desaparecidos porque "hay una investigación en la que está decretado el secreto de sumario" y "sin su autorización" y "su colaboración" así como la "predisposición que han tenido" no podrían "estar ayudando" desde QSD a los familiares de Manuela Chavero.

El coordinador del dispositivo ha matizado que "todos estos efectivos han sido seleccionados en base a un estudio y planificación previos", es decir, que no ha sido "aleatorio" sino que han determinado "qué efectivos tenían mayor eficiencia en las labores de búsqueda", ha explicado.

Asimismo, Sánchez ha explicado que para el mismo también se han utilizado drones para "realizar imágenes de ortofotos" y cámaras subacuáticas de 360 grados "que son para baja y nula visibilidad" y que les "facilita" el "no tener que sumergir a efectivos y ver con claridad en el fondo si hubiera algún indicio o algún vestigio".

Igualmente, ha afirmado que "las labores de búsqueda nunca deben finalizar y así se hace desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y ha añadido que desde QSD Global seguirán "desarrollando todas aquellas alternativas" que pudieran realizar para "apoyar a la fuerza investigadora".

A este respecto, ha apuntado que no hay fechas para nuevas búsquedas porque a partir de las labores de este miércoles se pondrán "en contacto con la fuerza investigadora", analizarán "todo el trabajo realizado" y "a partir de ahí se constituirán nuevas líneas de trabajo".

"YO NO QUERÍA ENCONTRAR A MI HERMANA HOY"

Por su parte, la hermana de Manuela, Emilia Chavero, ha agradecido el trabajo de búsqueda realizado este miércoles y en particular a los bomberos de Badajoz, a la Guardia Civil, de cuya labor -ha dicho- está "muy contenta", al Ayuntamiento de Monesterio y a José Ángel Sánchez que "ha organizado esta búsqueda tan buena y tan exacta".

Emilia ha apuntado que esta nueva batida "no ha visto hoy resultados" que es lo que ella "quería". "Yo no quería encontrar a mi hermana hoy, todavía no estaba preparada, después de dos años y medio todavía no estoy preparada para encontrar algo malo", ha lamentado.

"Que me sigáis apoyando, que esta lucha es dura, pero voy a seguir luchando porque voy a seguir buscándola mientras viva", ha aseverado.

Finalmente, el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, ha agradecido que "se continúe" la investigación y ha deseado que "más pronto que tarde" se tengan noticias de Manuela Chavero para "saber donde está" y "qué le ha pasado". Además, ha dado "todo el ánimo y toda la fuerza" a Emilia.

Sánchez, Chavero y Garrote han realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa que han ofrecido este miércoles en la Casa de la Cultura de Monesterio al concluir las labores de búsqueda del citado dispositivo.