El nuevo reglamento de agentes del medio natural en Extremadura conlleva guardias de incendios durante todo el año

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el nuevo reglamento de organización y funcionamiento de los agentes del medio natural en la región, que entre otras medidas conllevará la realización de guardias de incendios no sólo en época de peligro alto y medio, sino también bajo.

Este nuevo reglamento, que se no se actualizaba desde su entrada en vigor en 2025, entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), y conlleva --con un impacto presupuestario de aproximadamente 400.000 euros-- diferentes medidas de mejora laboral para los 250 agentes del medio natural que realizan sus labores en la comunidad.

"Son medidas que llevan esperando mucho tiempo, que van a mejorar sus condiciones laborales", ha sentenciado al respecto la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en rueda de prensa en Mérida tras la aprobación de la actualización del reglamento este martes por el Consejo de Gobierno autonómico.

Así, en virtud del nuevo reglamento, los trabajadores ascienden al Grupo B de la Función Pública (hasta ahora estaban en el Grupo C); y las guardias de incendio ya no se harán sólo en época de peligro alto y medio, sino también en época de peligro bajo.

De igual modo, se eliminan ya las patrullas unipersonales, y se harán siempre en pareja, exceptuando las guardias de incendios. También se compensan las horas extras; se establece un máximo de tres turnos de noche al mes en lugar de los cinco actuales; y el 75 por ciento de la jornada de los trabajadores será preferentemente de mañana.

Al mismo tiempo, se les garantiza a los agentes del medio natural al menos 15 días de vacaciones en verano (hasta ahora estaban supeditadas las necesidades del servicio).

Asimismo, se suprime la obligación de residir en el mismo término municipal en el que está el centro de trabajo; y se refuerza la seguridad de los vehículos oficiales que utilizan a diario con señales luminosas y con señales acústicas.

También, con el nuevo reglamento, la designación de puestos como el de coordinador de unidades técnicas de vigilancia y el de coordinador adjunto dejará de realizarse "a dedo" para pasar a ser mediante un procedimiento de concurso.