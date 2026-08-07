El número de viajeros de autobús urbano aumenta un 10% en junio en Extremadura, segundo mejor dato del país

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MÉRIDA/MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 10 por ciento en junio en Extremadura respecto al mismo periodo del año anterior y registró una cifra de 1.265.000 pasajeros, frente a un aumento del 1,6 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato en la evolución del transporte urbano por autobús que lideraron Región de Murcia (12,0%). Por el contrario, el único descenso en el transporte por autobús se dio en Comunidad de Madrid (-6,4%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Además, en lo que va de año el del transporte urbano por autobús ha aumentado un 10,2 por ciento en Extremadura, también mejor dato que la media (2,4 por ciento).