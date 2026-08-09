La obra 'Farra' convierte el Conventual de San Benito de Alcántara en la gran fiesta del teatro y las artes

El Conventual de San Benito de Alcántara acoge la representación de 'Farra' en el marco de la 40ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, a 8 de agosto de 2026. - FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALCÁNTARA

MÉRIDA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 40ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Alcántara ha vivido este sábado una de sus noches más festivas con la representación de 'Farra', un montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Compañía Lucas Escobedo distinguido con el Premio Max 2025 al Mejor Espectáculo Musical.

El Conventual de San Benito acogió una propuesta en la que teatro, música, circo y acrobacias se han dado la mano para ofrecer una original mirada a lo que fue una auténtica fiesta del teatro, "en perfecta comunión con un público entregado desde el inicio al talento de unos artistas multidisciplinares que llenaron el escenario de energía, talento y humor", según ha destacado la organización del certamen.

Con un ritmo trepidante, 'Farra' invitó al público a sumergirse en una gran celebración donde todo es posible. Los espectadores fueron parte de la fiesta, agitando banderas, interpelados por los artistas, acompañando con sus palmas e incluso viendo cómo los intérpretes rompían las fronteras del escenario para recorrer las gradas.

El festival ha explicado que la función representada este pasado sábado se construye como una sucesión de cuadros escénicos unidos por el Siglo de Oro, con referencias a Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Quevedo o Góngora, ya fuera a ritmo de chirigota, rock o blues, y atravesadas por el circo, la magia, el humor y la música en directo. También hubo espacio para reivindicar a las autoras, en femenino, como Sor Juana Inés de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.

Los intérpretes demostraron ser unos artistas totales con capacidad de actuar, cantar, tocar instrumentos, realizar malabares, equilibrismo, trapecio o 'clown' en una función que apenas dio respiro, salvo en los momentos en que las ovaciones del público "interrumpían" el montaje.

Los guiños a Alcántara, a sus vecinos, costumbres y monumentos reforzaron la complicidad con el auditorio. Sin embargo, el momento más emotivo llegó al final, cuando varios espectadores subieron al escenario para contar qué razones tenían para celebrar, en una fiesta compartida que sirvió también para festejar los 40 años del Festival de Teatro Clásico de Alcántara.

'FESTIVAL OFF'

La actividad del sábado arrancó antes de la función del Conventual con una nueva jornada del 'Festival Off'. La Plaza de España acogió la apertura del Mercado Artesanal y Gastronómico, uno de los espacios más concurridos del certamen, mientras que la animación del mercado y el pasacalle 'Very Big Pulga' llenaron de color y ambiente las calles de Alcántara.

AGENDA DEL DOMINGO

El festival cerrará este domingo su 40ª Edición con el espectáculo de zarzuela 'Doña Francisquita', prevista para las 23,00 horas en el Conventual de San Benito.

El Mercado Artesanal y Gastronómico abrirá de 19,00 a 01,00 horas en la Plaza de España, con animación a las 19,15, 21,15 y 22,15 horas. Además, se realizarán el 'Pasacalles El Bosque Encantado' a las 20,30 horas en la Plaza de Portugal (La Pera) y la tradicional Investidura del Maestre, por la que se convierte en caballeros de la Orden de Alcántara a los más jóvenes de la localidad, que será a las 21,30 horas en la Plaza de San Pedro.