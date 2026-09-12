La obra 'Raíz', de Francisco José Camacho, gana la segunda edición del Premio de Novela 'Ciudad de Zafra'

Jurado de la segunda edición del Premio de Novela 'Ciudad de Zafra', que ha sido otorgado a la obra 'Raíz', de Francisco José Camacho. - AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

ZAFRA (BADAJOZ), 12 (EUROPA PRESS)

La obra 'Raíz', del escritor cordobés Francisco José Camacho, ha resultado ganadora de la segunda edición del Premio de Novela 'Ciudad de Zafra'.

El alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, acompañado por el jurado del certamen, ha presentado el fallo de esta segunda edición, a cuya convocatoria han concurrido un total de 213 obras. Por su parte, el presidente del jurado, Antonio Chacón Gutiérrez, ha sido el encargado de dar a conocer el fallo, que se ha alcanzado por decisión unánime.

El jurado ha considerado que esta novela destacaba sobre el resto de trabajos presentados por sus méritos literarios y por cumplir ampliamente las exigencias estéticas establecidas en el certamen, según ha informado el Ayuntamiento de Zafra en un comunicado.

En su valoración, el jurado ha calificado la novela como una obra "muy bien escrita, cruda, perturbadora y con una altísima potencia lírica", que ofrece una radiografía sobre el desamparo y aborda ese momento preciso en el que la juventud se quiebra para dar paso al mundo de los adultos.

Además de la calidad literaria, el jurado calificador ha subrayado especialmente su fuerza narrativa y su capacidad para abordar una realidad compleja desde una perspectiva literaria de gran intensidad.

Con esta obra ganadora, cuyo premio está dotado con 6.000 euros en metálico, además de la edición y publicación de la misma, el alcalde de Zafra se ha mostrado satisfecho por la consolidación del certamen y por el interés que está despertando entre los autores y las autoras.

El escritor cordobés ya ha sido informado del fallo y ha recibido la noticia, según el consistorio, "con entusiasmo" y ha agradecido la decisión del jurado y el reconocimiento obtenido.

El jurado del II Premio de Novela 'Ciudad de Zafra' está compuesto por Antonio Chacón Gutiérrez, como presidente; Germán Hernández del Puerto, en calidad de secretario; y Antonio Girol García, Josefa Moreno Campos y Manuela Gómez García, como vocales. El alcalde les ha agradecido el esfuerzo y la dedicación empleados durante todo el proceso de lectura y valoración, así como su compromiso y colaboración.