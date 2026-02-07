Ocho carreteras de Extremadura permanecen cortadas al tráfico a causa del temporal

Imagen de la carretera provincial BA-074. Archivo - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ocho carreteras de la red viaria de Extremadura permanecen cortadas al tráfico en su totalidad o en algunos tramos de la región por cuenta de los efectos del temporal, ya sea por el anegamiento de las vías, acumulación de nieve o por daños sobre la infraestructura.

Al hilo de la última actualización realizada en la mañana de este sábado por el 112 de Extremadura, la EX-106 permanece cortada del kilómetro 19 al 15, entre Miajadas y Don Benito; así como la BA-074, de Granja de Torrehermosa a ls Aldea de Cuenca, esto es, en el límite provincial con Córdoba.

Tampoco es posible circular por la BA-139, de Táliga (EX-313) a la EX-107; por la BA-142, de Valdetorres a la EX-105, y por la BA-162, de Zurbarán a Entrerríos por Valdivia.

Del mismo modo, están cerradas al tráfico la CC-146, que une la EX-117 con el límite con Portugal por Zarza la Mayor, esto es, entre los kilómetros 3.400 y 3.900; en la CC-437 (EX-118 a Pico Villuercas), donde la nieve acumulada en la calzada ha afectado al tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 10,800, y en la CC-157, entre el kilómetro 0 y el 0.300.

Cabe señalar que, según informa la Guardia Civil de Cáceres, el acceso a la urbanización Cuartos de Baño, perteneciente al término municipal de la capital cacereña, permanece cortado.

A su vez, ese mismo cuerpo de seguridad ha señalado que en la A-5 (Madrid al límite con Portugal) ha sido reportado un socavón con corte del carril derecho, señalizado entre los kilómetros 242 y 243 en sentido Badajoz.

En esa misma vía, en sentido Madrid, se ha reportado otro socavón con corte de carril derecho, señalizado entre los puntos kilométricos 272 y 274.